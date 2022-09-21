Против мэра канадского города на выборах выступил его родной брат

Билл – действующий мэр Порт Колборна и идет на второй срок. Его брат Чарльз также решил принять участие в выборах

Канадский Порт Колборн почти никогда не попадал в новостные сводки: в городке с населением в 18 тыс. человек ничего заметного не происходило. Но теперь о нем узнали во всем мире. Дело в том, что в борьбу за пост мэра Порт Колборна вступили два брата – Билл и Чарльз Стилы.

Билл – действующий мэр Порт Колборна и идет на второй срок. Но за несколько дней до конца регистрации кандидатов, его брат Чарльз принес необходимые документы в местный избирком. И теперь в бюллетенях для голосования будут два Стила.

Казалось бы, ничего особенного, но дело в том, что братья не разговаривают друг с другом уже более 30-и лет. Причина их размолвки доподлинно неизвестна, но, судя по пикировкам обоих Стилов в прессе, они поругались из-за наследства. По крайней мере Чарльз Стил все время винит своего брата в том, что тот получил страховой бизнес от отца, пишет CP24.

Билл уверен в своей победе. Он 17 лет был членом городского совета, а 2018 году был избран на пост мэра. И надеется выиграть во второй раз. А в своей предвыборной программе делает акцент на расширение городской инфраструктуры и привлечение в Порт Колборн врачей, которых в городе сейчас не хватает.

У Чарльза – свое видение развития городского хозяйства. Он считает, что новому мэру нужно сосредоточить усилия на развитии программ доступного жилья, снижении налогов и уменьшении числа бездомных. И упрекает своего брата в том, что тот «относится к налогоплательщикам как к копилке».