Участники акции «Вода России» очистили четыре километра берега Финского залива

Фото: Анастасия АНДРОНОВА

700 волонтеров очистили от мусора четыре километра побережья Финского залива, собрав 320 мешков пластика, металла, стекла и других отходов. Таковы результаты субботника в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России», которую 17 сентября провели Минприроды, Всероссийское общество охраны природы (ВООП), правительства Петербурга и Ленобласти.

–«Вода России» стартовала в 2014 году и тогда объединила 40 регионов. Сегодня это часть нацпроекта «Экология», Акция проходит в девятый раз и охватывает все 85 субъектов страны, – объясняет директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш. – Это ведь не только о сборе мусора на берегах, но и о экосознании людей: мусор сам себя не приносит и не бросает в воду. А то, что мы пьем, – это здоровье будущих поколений. Но ни один участник такой акции больше никогда не намусорит. И таких людей становится больше: только в этом году к акции присоединилось 850 тысяч человек, а всего она объединяет восемь миллионов россиян.

Фото: Анастасия АНДРОНОВА

«ЗЕЛЕНОЕ» РАЗНОЦВЕТИЕ

Большие автобусы привезли сотни волонтеров на самую границу Курортного района Петербурга и Ленобласти, в пансионат «Восток-6». Люди с горящими глазами и жаждой действовать выстроились в огромную очередь за инвентарем. В каждые руки – по большому пакету для мусора, на каждые руки – по паре защитных перчаток.

– Я вообще за экологию, но в подобной акции участвую впервые, – делится моя соседка по очереди, пританцовывая под ритмичную музыку со сцены. – На работе объявили, что проходит фестиваль – решила поучаствовать. И сына с собой привела.

«Зеленая» толпа пестрит. Есть и целые рабочие коллективы (например, от РЖД прибыла целая команда в красных жилетках), и разные объединения (так, десант красоток Федерации миссис Санкт-Петербурга приехал на уборку в кокошниках). Но в целом народ делится 50 на 50: половина – школьники, студенты и другая активная молодежь, половина – «серебряные» волонтеры преклонного возраста.

– Что нас сюда привело? Беспокойство о планете! Мы состоим во Всероссийском обществе охраны природы, – гордо заявляют три пенсионерки, которые стоят за инвентарем передо мной. – Практически каждые выходные выезжаем на уборку территории – мусора, к сожалению, много. В черте города некоторые водоемы можно хоть каждый день чистить!

Фото: Анастасия АНДРОНОВА

«БЕЗ ЧИСТОЙ ВОДЫ НИ ТУДЫ И НИ СЮДЫ»

Прежде чем браться за дело, разминаемся. Делаем это в формате танцевального флешмоба. В напарницы себе выбираю двух пожилых дам: пока все кружатся парами, мы, смеясь, скачем втроем. Причем за 70-летними партнершами я, кажется, не успеваю.

– Время появилось на пенсии, вот и волонтерим. Заодно дышим свежим воздухом, – попутно рассказывают женщины. – С уборкой объездили Петербург и Ленобласть (конечно, не в дачный сезон – на кого оставишь свои грядки?). Зачем? Просто любим свой дом, а дома должно быть чисто.

Вроде, размялись. Теперь минутка теории. На сцену поднимается представитель ВООП Марина Григорьева. Она рассказывает, как сделать водоемы здоровее с помощью элементарных каждодневных привычек.

– Давайте экономить воду, использовать экологически безопасную бытовую химию, не купаться в озерах и реках с косметикой на коже и, конечно, не мусорить, – советует эксперт. – В наших силах сделать главный источник жизни чище.

Фото: Анастасия АНДРОНОВА

Перед стартом свой видеопривет волонтерам передают звезды эстрады.

– Хотя сегодня не 3 сентября, а 17, пусть будет все всерьез. По отношению к экологии, – отмечает Михаил Шуфутинский.

– Без чистой воды ни туды и ни сюды! – бодрит участников акции солист Мариинского театра Василий Герелло.

– Спасибо, что приводите Финский залив в порядок, чтобы он радовал всех нас, – улыбается Александр Розенбаум.

«УБИРАЕШЬ МУСОР – ПРОЧИЩАЕШЬ ГОЛОВУ»

Поволонтерить на берег залива приехали главы природоохранных комитетов двух регионов.

– Хотя Петербург и Ленобласть – два субъектах, границы между нами нет: мы дружная агломерация, – отмечает представитель Ленобласти Денис Беляев. – Бассейн Онежского и Ладожского озер, Нева, Финский залив – все это взаимосвязано. Поэтому следить за их чистотой надо вместе. Есть старая шутка о том, что нас окружает окружающая среда, которую надо защищать от нас самих. Но сегодня мы собрались здесь, чтобы на деле переломить ситуацию.

– Мы объединяем усилия с Ленинградской областью, Карелией, Вологдой, Псковом, Калининградом, Великим Новгородом, – поддерживает коллегу представитель Петербурга Александр Герман. – Все во имя спасения и защиты водных объектов Северо-Запада.

– Уверен, для двух регионов плодотворное взаимодействие только начинается, – добавляет депутат Госдумы Михаил Романов, который тоже сегодня надел синюю куртку волонтера. – У Петербурга есть богатый опыт, которым можно поделиться с соседями: здесь работают современные очистные сооружения, а показатели питьевой воды одни из лучших в стране. Мы сделаем все, чтобы город стал экологической столицей России.

Фото: Анастасия АНДРОНОВА

Вместе выходим на берег Финского, минуту наслаждаемся панорамным видом и беремся за дело: скоро тут станет еще красивее. Мусор собираем раздельно по мешкам – стекло, пластик, металл и остальные бытовые отходы, чтобы сразу после акции отправить его на переработку. Среди трудящихся замечаю Антона из сериала «Универ».

– С 2018 года участвую в этой акции, – признается Станислав Ярушин. – Когда волонтерил впервые, в Махачкале, меня поразило увиденное: что только ни нашли в воде… А ведь потом это течет из-под крана. Задумался. С тех пор стараюсь участвовать всегда. Рекорд поставил в Волгограде – собрал пять мешков мусора. Все уже закончили, а я все ходил по берегу, пел свои песни и собирал. Это по кайфу: убираешь мусор – прочищаешь голову. Да и делать добрые дела, чтобы планета стала чище, – долг каждого. А закладывать это надо дома. Мои дети знают: насорил – убери, будь человеком! Это две секунды, которые имеют огромное значение для планеты.

Попутно с большой уборкой проходит акция «зарыбления». В речку Приветная, которая впадает в залив, бросают «рыбопровод» – и в воду несется тысяча молодых сигов. Тем временем неподалеку, рядом с пансионатом, сажают деревья – 15 голубых елей. Раз уж волонтерить, то по всем фронтам.

Фото: Анастасия АНДРОНОВА

КОМПАС, БИДОН И ДВА ЯКОРЯ

Наверно, энергичные активисты дошли бы по берегу до границы с Финляндией, если бы не дождь. От ливня прячусь в шатре, где проходят экологические мастер-классы и лекции. Рядом работает мобильная лаборатория.

– Мы проверили воду из ближайшей реки на нитраты, мутность, цветность. Антропогенная нагрузка чувствуется, но в пределах нормы, – рассказывают лаборанты. – Пить нельзя, но искупаться можно.

Жажда знаний и действий на свежем воздухе быстро переросла в натуральный голод. И я такая не одна: к полевой кухне, где угощают кашей с тушенкой, стоит уже целая толпа.

– Как вкусно! – восклицает уставшая школьница. – Любая еда бесподобна после того, как протащил на себе несколько сотен метров тяжелую покрышку. Руки отваливаются!

Кусок автошины красуется у сцены в ряду других неожиданных находок. Вот только несколько: лопата, стационарный кнопочный телефон, огромный ржавый бидон, полная мха галоша, клубок колючей проволоки, огнетушитель, вантуз и целых два якоря!

– Якорь просто лежал в канаве. Корабля рядом не было. Значит, мусор, – поджимают плечами два лицеиста, которые вынесли на всеобщий суд один из якорей.

Но большинство волонтеров больше удивил другой мусорный «артефакт» – сломанный компас диаметром полтора метра – то ли декоративный, то ли корабельный.

Фото: Анастасия АНДРОНОВА

Наконец, озвучивают долгожданные итоги: сегодня мы собрали 58 мешков стекла, 64 мешка металла, 85 мешков прочего мусора и целых 113 мешков пластика. В масштабах планеты небольшая, но победа.

Напоследок самым «находчивым» участникам вручают подарки, а Илья Разбаш напутствует: «Наш девиз простой: принес – забери. Расскажите его своим друзьям и знакомым, чтобы ответственных людей стало больше».