В России объявлено о частичной мобилизации Фото: REUTERS

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек назвал объявление Россией частичной мобилизации «неверным шагом». Он также добавил, что в Берлине обсудят ответ на принятое российским президентом решение.

* * *

«Обращение президента России вызывает тревогу, к его угрозам следует отнестись серьезно, - заявила министр иностранных дел Великобритании Джиллиан Киган. – Очевидно, что это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно потому, что мы, знаете ли, не контролируем ситуацию».

* * *

На состоявшемся в китайском МИД брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбин сообщил, что Китай призывает все стороны к диалогу и консультациям для решения всех проблем безопасности. Дипломат подчеркнул, что этот призыв из Пекина звучит «после того, как Путин предупредил Запад». Вэньбин также напомнил, что «позиция Китая по Украине последовательна и ясна».

* * *

Советник президента Украины Михайло Подоляк признал, что «объявление президента Путина о частичной мобилизации было абсолютно предсказуемым».

* * *

А посол США в Киеве Бриджит Бринк, прослушав текст обращения российского президента, подтвердила, что американцы и далее будут «продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

* * *

Из Вашингтона ввиду разницы во времени реакции американских госчиновников пока не поступало. Однако, свои комментарии в Сети публикуют американцы, узнавшие последние новости из России глубокой ночью.

Эти комментарии появились на портале Yahoo News:

Cheesehead: Полагаю, что мобилизованные не появятся на поле боя, они будут удерживать территории, а не действовать как штурмовая сила… СЕЙЧАС появится окно для мирных переговоров. В противном случае все будет продолжаться, и ужасающие потери со стороны ВСУ будут расти. Куй железо, пока горячо!

John: Неоконсерваторы не остановятся, пока не спровоцируют войну с Россией. После этого следующий – Китай. Они хотят полного мирового господства в рамках своего «порядка, основанного на правилах». Это означает, что они устанавливают правила, а все остальные должны подчиняться. Это обернется плохо.

Новость дополняется...