Как это — из сытой Москвы или Питера — и в окопы

Референдум и мобилизация - наверное, последняя точка в судьбе Донбасса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я все восемь лет, пока катался на Донбасс, занимался психотерапией с местными жителями. Потому что они не верили никому. Люди, обманутые двумя майданами. Я им объяснял, когда Украина ввела блокаду - смотрите, вы теперь в рублевой зоне, просто так Россия рублевую зону не устраивает.

Дальше шло по нарастающей – заниматься психотерапией с людьми было все легче и легче. Россия признала автомобильные номера и права, дипломы вузов Донбасса. Ну и что было в финале? Выдача гражданства!

Но одновременно Донбасс мучили обстрелами и Минскими соглашениями, когда непонятно - вдруг вернут Украине?

Тогда Россия начала спецоперацию. Тут уже ушли последние сомнения. Но все равно червь людей точил, потому что шло не так, как хотелось бы – тяжело шло.

И вот теперь, референдум и мобилизация - наверное, последняя точка в судьбе Донбасса. Он вернулся домой.

ЗА 4 ЧАСА НИ ОДНОЙ ВОЕННОЙ КОЛОННЫ

Почему спецоперация шла тяжело? Об этом очень не любили говорить, но я это видел своими глазами. У нас не хватало сил держать сплошную линию фронта. Поэтому противник в Харьковской области на тачанках с пулеметами, с легкой бронетехникой, мобильными группами, натасканными спецами НАТО, и зашел, как нож в масло. Потому что в этой Харьковской области у нас не было никого – я ее пересекал полностью, от Луганска, по освобожденной территории. Я ехал часа четыре, я ни одной военной колонны не встретил.

Просто вопиющее несоответствие количества вооруженных мужчин с нашей стороны. Ну и самое обидное, давайте уже будем честны, без ханжества. После того, как НАТО вооружило Украину, не настолько мы технически ее превосходим.

МУЖИКИ И ШТУРМОВИКИ

300 тысяч мобилизованных в России – это много или мало?

Это ровно столько, сколько нужно.

Готовы ли люди к мобилизации?

Я сейчас готовил машину к командировке на Донбасс, еду туда на референдум, говорил с мужиками, подмосковными шиномонтажниками, обычные мужики, они теперь все вспоминают, какие у них воинские военно-учетные специальности…

Кто реально нужен фронту?

Нужны артиллеристы грамотные, в первую очередь. Это не тот, кто выпустил три снаряда, а кто сообщил – цель поражена. Нужна пехота. Те, кто сидит просто с автоматом в траншее – таких людей очень мало.

Как человека подготовить психологически - из сытой мирной Москвы или Питера - и в окопы?

Донецк — тоже богатый город. Вот весной там мобилизовали совершенно мирных мужиков. И теперь из них выкованы штурмовики настоящие.

Это все записано на подкорке, в генофонде у нас.

На Украине тешили себя надеждами, что рано или поздно Россия отступится, поймет, что «весь мир на стороне Киева», что нам не сладить. И летняя пауза, когда мы почти перестали двигаться, наступать, их обнадеживала. Но закончилось это тем, что Россия пришла на спецоперацию уже по-настоящему.

Потому что мы сами поняли, что речь зашла уже о выживании нашей страны, а даже не о Донбассе.