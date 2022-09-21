Гришаева, Прилучный, Буйнов о страшном знаке перед гибелью Пускепалиса: «Пришло приглашение на премьеру, где Сережа сыграл ангела смерти!»

Нонна Гришаева говорит, что за день до гибели товарища получила приглашение на премьеру фильма «Портной из Бруклина», где Сергей сыграл ангела смерти. Фото: телеграм-канал Нонны Гришаевой

Прощание с актером и режиссером Сергеем Пускепалисом состоится в Ярославле 22 сентября. Сергей Пускепалис с 2019-го года был художественным руководителем ярославского Театра драма им. Волкова, где в 10 утра начнется гражданская панихида. Актер погиб в ДТП 20 сентября. Товарищи и коллеги заслуженного артиста не могут поверить в трагедию, ведь многие совсем недавно виделись или общались, планировали будущее. Артисты в телеграм-каналах публикуют воспоминаниями о Сергее Пускепалисе, который так рано ушел из жизни – ему было всего 56 лет.

Нонна Гришаева за день до смерти товарища получила приглашение на премьеру фильма, где Пускепалис сыграл одну из главных ролей. Гришаева обратилась к коллеге: «Сережа, мне трудно дышать…не верится. Я только получила приглашение к тебе на премьеру фильма «Портной из Бруклина», где ты сыграл ангела смерти. Что это - страшное совпадение или что! Почему он забирает лучших?! Ты был таким теплым, простым и настоящим. В тебе не было тех черт, которые присущи мужчинам артистам. Ты был настоящим мужиком! Человеком с большой буквы! Преданным профессии! Актером со своей уникальной органикой. Не представляю, как сейчас мечется твоя душа, осознавая, что театр осиротел. Больно, горько, страшно. Сережа, упокой Господи твою душу. Соболезнования твоей семье. Ты будешь навсегда в моём сердце».

Александр Буйнов тоже с трудом сдерживает эмоции: «Ну почему, зачем Господь забрал его так рано?! Блестящий актер, худрук ярославского Театра драмы и просто добрый, очень добрый человек. Он собрал много разных и нужных вещей для наших ребят, что воюют в СВО, сел в машину, водитель выехал на встречку… Помянем прекрасного актера и Человека. Вот на таких мужиках и держится Россия. Спасибо, что был, спасибо, что есть…»

Стас Садальский накануне гибели коллеги посмотрел кино с его участием: «Только сегодня ночью посмотрел фильм «Бессмертные», где его герой в конце фильма умирает. Совпадение такое трагическое! Хороший актер и приличный человек был, родным и близким искренние соболезнования. Такой талантливый, искренний в своем творчестве и жизни! Покойся с миром, настоящий сын своего Отечества, Царствие Небесное и Земля пухом!

Павел Прилучный снимался с Пускепалисом в фильмах «Счастье — это...» и «Желтый глаз тигра»: «Мне повезло сниматься с ним - талантливым актером и безупречным профессионалом своего дела. А еще он был замечательным человеком с большой буквы».

Яна Поплавская вспоминает, что Сергей Пускепалис был не просто талантливым человеком, но и невероятно образованным, достойным и везде успевающим человеком: «Какой же он был настоящий и в жизни, и на экране и на театральной сцене - ни капли фальши! Как много помогал, как много успел и как много еще бы успел сделать… Где-то внутри все сжимается от непонимания и боли. Какая короткая жизнь…»

Константин Хабенский после окончания спектакля в МХТ вышел на сцену и почтил память коллеги минутой молчания, обратившись к зрительному залу: «Трагически погиб наш друг, товарищ, коллега, блестящий актер и режиссер, очень теплый человек, очень цельный человек Сережа Пускепалис. Он проработал в этом театре. Он был помощником Олега Павловича Табакова. Спектакли его идут у нас и идут очень хорошо. Вот так случилось. Давайте минутой молчания вспомним о нем…»