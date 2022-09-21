Геннадий Онищенко: Утреннее заявление президента - это предупреждение Соединённым Штатам и их холопам в Киеве

Академик РАН, председатель Землячества донбассовцев в Москве Геннадий Онищенко
Фото: Иван МАКЕЕВ
…- Геннадий Григорьевич, после обращений Владимира Путина и Сергея Шойгу, в которых изложены новые подходы к проведению спецоперации и говорится о частичной мобилизации, сразу возникают вопросы - что это изменит, как будет в дальнейшем развиваться ситуация - и в стране, и на фронтах?
- Первое.
Я, конечно, даю свою оценку, но, мне представляется, мы должны это рассматривать в контексте вчерашних событий. Когда ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области объявили о том, что у них на днях состоятся референдумы.
- Причём - проходить они будут, по сути, синхронно.
- Да.
А утреннее заявление нашего президента, на мой взгляд, это - предупреждение, прежде всего, Соединенным Штатам и их не очень сообразительным холопам - в виде киевского режима, - о том, что все идет по-серьезному и попробуйте суньтесь.
И ещё - украинская армия ловит будущих своих вояк на улице, одевает в обмундирование и тащит на фронт. Наша же регулярная армия пока задействована на очень небольшом уровне.
- В количественном плане?
- Конечно, в количественном, но и в качественном смысле - тоже.
Вот почему объявление о мобилизации – прежде всего, касается, опять же, на мой взгляд, - резервистов, кто служил в армии, у кого есть опыт управления современной военной техникой, кто имеет IT-образование.
Я вот так это все воспринимаю, и поэтому сегодня, конечно же, раскручивать эту тему - в том числе и с помощью СМИ - в алармистском контексте - я бы не советовал никому.
- В каком контексте?
- Алармистском.
Алармизм – это тревога, испуг и так далее.
- Ну, и там же речь не идет об одномоментной мобилизации.
- Нет, это просто свидетельствует о том, что сейчас идет ревизия резервистов.
Поэтому я - как врач…
… и общественный деятель.
- …прошу отнестись к обращениям, которые прозвучали (конечно, это непривычная для современного поколения терминология), серьезно и не эксплуатировать эту тему с точки зрения того, что - это все, конец и так далее.
Что пытаются уже делать.
- Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич. За советы и предостережения.
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