Геннадий Онищенко: Утреннее заявление президента - это предупреждение Соединённым Штатам и их холопам в Киеве

Академик РАН, председатель Землячества донбассовцев в Москве Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, после обращений Владимира Путина и Сергея Шойгу, в которых изложены новые подходы к проведению спецоперации и говорится о частичной мобилизации, сразу возникают вопросы - что это изменит, как будет в дальнейшем развиваться ситуация - и в стране, и на фронтах?

- Первое.

Я, конечно, даю свою оценку, но, мне представляется, мы должны это рассматривать в контексте вчерашних событий. Когда ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области объявили о том, что у них на днях состоятся референдумы.

- Причём - проходить они будут, по сути, синхронно.

- Да.

А утреннее заявление нашего президента, на мой взгляд, это - предупреждение, прежде всего, Соединенным Штатам и их не очень сообразительным холопам - в виде киевского режима, - о том, что все идет по-серьезному и попробуйте суньтесь.

И ещё - украинская армия ловит будущих своих вояк на улице, одевает в обмундирование и тащит на фронт. Наша же регулярная армия пока задействована на очень небольшом уровне.

- В количественном плане?

- Конечно, в количественном, но и в качественном смысле - тоже.

Вот почему объявление о мобилизации – прежде всего, касается, опять же, на мой взгляд, - резервистов, кто служил в армии, у кого есть опыт управления современной военной техникой, кто имеет IT-образование.

Я вот так это все воспринимаю, и поэтому сегодня, конечно же, раскручивать эту тему - в том числе и с помощью СМИ - в алармистском контексте - я бы не советовал никому.

- В каком контексте?

- Алармистском.

Алармизм – это тревога, испуг и так далее.

- Ну, и там же речь не идет об одномоментной мобилизации.

- Нет, это просто свидетельствует о том, что сейчас идет ревизия резервистов.

Поэтому я - как врач…

… и общественный деятель.

- …прошу отнестись к обращениям, которые прозвучали (конечно, это непривычная для современного поколения терминология), серьезно и не эксплуатировать эту тему с точки зрения того, что - это все, конец и так далее.

Что пытаются уже делать.

- Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич. За советы и предостережения.

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