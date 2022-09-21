Отток мозгов за рубеж и экономия на развлечениях: как частичная мобилизация скажется на наших кошельках

На обращение президента к россиянам, в котором он объявил о частичной мобилизации, российский рынок акций отреагировал незамедлительно. Фото: Shutterstock

На обращение президента к россиянам, в котором он объявил о частичной мобилизации, российский рынок акций отреагировал незамедлительно. Так, на открытии торгов индекс Московской биржи падал на 9,45%, почти до отметки 2000 пунктов. Индекс РТС снижался более чем на 11%, до 1025 пунктов. Курс доллара к рублю на открытии основной сессии рос на 2,39%, до 62,05 руб., евро поднимался до 61,42 руб. (+1,35%).

Напомним, накануне ведущие российские фондовые индексы обвалились более чем на 8% после объявления о проведении в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях референдума о вхождении в состав России. Снижение оказалось самым мощным с 24 февраля, когда индексы потеряли более 30% на фоне объявления о проведении специальной военной операции на Украине.

KP.RU спросил экспертов, как они оценивают нынешнее падение и что нам ждать дальше.

«Эмоциональный эффект пройдет»

- Указ президента о частичной мобилизации вызвал эмоциональное падение на Московской бирже. Те цифры, которые мы видим, связаны исключительно с эмоциями инвесторов. Сейчас они рисуют максимально плохие сценарии, которые могут быть. Но, как показывает практика, эмоциональный эффект проходит, и я думаю, в самое ближайшее время мы увидим восстановление индексов на предыдущих позициях, - рассказал KP.RU антикризисный менеджер, экономист Павел Кобяк.

- Нынешние падения на рынках акций связаны не сколько с мобилизацией, сколько с очередной санкционной волной давления на Россию. Постепенный призыв на военную службу 300 тысяч человек вряд ли способен что-то раскачать, - заявил в разговоре с KP.RU финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

При этом по словам эксперта, серьезное падение на рынке акций может начаться буквально через месяц-полтора.

- Оно будет связано с резко ухудшающейся ситуацией в мировой экономике, которая вваливается в мощнейшую депрессию - особенно Евросоюз, да и Штаты не далеко отстают. Приток экспортной выручки в ближайшем будущем начнет резко сокращаться, а при таком курсе рубля доходность наших компаний - как экспортеров, так и тех, кто работает на внутреннем рынке - будет резко сокращаться. Начнутся массовые неплатежи и банкротства. Вот когда это все начнет доходить до инвесторов, тогда начнется легкая паника на нашем рынке, - полагает Степан Демура.

Дефицит бюджета может вырасти

В эти дни правительство вносит последние корректировки в бюджет на следующий год и ближайшую трехлетку. По оценкам экспертов, дефицит бюджета может оказаться больше, чем изначально предполагали в правительстве.

- Дефицит бюджета в 3 трлн. рублей ежегодно, о котором заявило правительство, - это дефицит бюджета мирного времени. Такой дефицит предполагает, что будут выпадающие доходы и будут какие-то дополнительные расходы на оборону. Но сейчас сложно сказать, какими именно они будут. Реальная жизнь может отличаться от прогнозов, и тогда бюджет будет корректироваться, - рассказал KP.RU Денис Ракша.

Одна из проблем нашей экономики - дефицит рабочих рук. Может ли она обостриться?

- У нас экономически активного населения 72 млн. человек, это ровно половина жителей страны. Понятно, что мобилизации будут подлежать те, кто относится к экономически активному населению. Значит, рабочие места, которые эти люди занимали раньше, будут освобождаться. Но постепенно их места займут те, кто раньше не входил в экономически активное население (например, пенсионеры). В результате такого замещения экономика до какого-то момента не чувствует дефицита рабочих рук. Все будет зависеть, от того, сколько человек будет призвано на военную службу и на какой срок, - поясняет Денис Ракша.

Еще один вопрос: что глобально может измениться в нашей экономике в условиях проведения СВО?

- Действительность военного времени предполагает определенную степень мобилизации экономики. В таких условиях экономика сокращается и ее структура неизбежно меняется: стране нужно больше танков и меньше услуг. Если экономика мобилизуется, то отмирает то, без чего можно обойтись. От еды люди не откажутся, а вот от пляжного отдыха в Сочи и различных развлечений, возможно, придется отказаться. Чудес не бывает, и доходы населения в случае мобилизации экономики будут падать. И тогда люди не будут тратить деньги на то, без чего можно обойтись, - поясняет Денис Ракша.

- Уровень жизни россиян будет зависеть от последующих действий нашего правительства. Частичная мобилизация пока никак не влияет на предпринимателей, которые оказывают стандартные услуги - пекарни, магазины, парикмахерские. В то же время, сейчас мы столкнемся с новым оттоков мозгов за рубеж в части бизнеса и научного сообщества. И здесь мы сможем увидеть какие-то негативные последствия. Но, что с завтрашнего дня в нашей стране начнется серьезный экономический спад, и все будет плохо - так говорить нельзя, - считает Павел Кобяк.