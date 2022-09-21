Касым-Жомарт Токаев: «Санкции создают угрозу голода для миллионов»

Фото: akorda.kz

Экономические и политические санкции стали «новой нормой», разрушающей цепочки поставок, обеспечивающих продовольственную безопасность, в результате санкций создается угроза для миллионов людей, в особенности уязвимых сообществ, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Данные трудности лишь усугубляют текущие вызовы, связанные с растущей инфляцией, потерей рабочих мест и страхом перед спадом в мировой экономике, для развивающихся стран в частности», – считает Токаев.

«Моя страна, будучи седьмым крупнейшим производителем зерна в мире, является житницей Центральной Азии. Мы привержены использованию данного сельскохозяйственного потенциала для борьбы с глобальным недостатком продовольствия. Казахстан будет и впредь выступать надёжным поставщиком зерна и других социально значимых продовольственных товаров, прежде всего, самым бедным странам. Мы также намерены усилить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане, а также с агентствами ООН. В этой связи крайне важно вывести продовольствие и удобрения из-под всевозможных санкций и ограничений», – сказал президент Казахстана.

Фото: akorda.kz

ООН призвана прогнозировать и предотвращать глобальные вызовы

Касым-Жомарт Токаев считает, что кризисы последних лет стали следствием пробелов в глобальном управлении. Они демонстрируют необходимость модернизировать и реформировать ООН, которая «должна быть готова к грядущим вызовам и возникающим возможностям», – заявил Токаев. Он напомнил, что 77 лет назад государства-основатели ООН заложили в Устав организации принципы и нормы международного права, не утратившие актуальности в наши дни. Президент Казахстана высоко оценил предложения генерального секретаря ООН, представленные в докладе «Наша общая повестка дня». По мнению Токаева, эти предложения создают почву для того, чтобы подтвердить положения Устава ООН, придать новый импульс многостороннему сотрудничеству, вырабатывать и согласовывать коллективные ответы на новые вызовы, а также восстановить доверие между государствами.

Токаев заявил о необходимости перехода от простого реагирования на глобальные вызовы и кризисы к их предотвращению и прогнозированию возникающих тенденций.

«Именно с этой целью 30 лет назад Казахстан предложил создать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В контексте новых вызовов и угроз мы надеемся на трансформацию СВМДА в полноценную международную организацию на предстоящем в октябре саммите в Астане с целью содействия посредничеству и миротворчеству», – отметил президент Республики Казахстан. Он призвал наладить честный диалог между Востоком и Западом и выработать новую глобальную парадигму безопасности, основанную на принципах взаимного доверия. Токаев заверил, что его страна продолжит бороться за мир без ядерного оружия, тем более что в прошлом Казахстан «значительным образом пострадал» от его испытаний.

«Система ценностей, упроченная в рамках ООН, остаётся лучом надежды для миллионов людей в различных уголках нашей планеты. Мы должны с решимостью встать на защиту этих ценностей, поставив во главу угла ООН, а также дух сотрудничества, лежащий в их основе. Другими словами, мы не можем развести руками и смириться с поляризацией и разрозненностью. Мы не имеем права позволить себе нерешительность или узость интересов, которые могут подорвать наше общее наследие и наше общее благо. Слишком многое стоит на кону», – убеждён Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

«Тройной планетарный кризис»

Главными вызовами современному человечеству президент Казахстана считает изменение климата, потерю биологического разнообразия, загрязнение окружающей среды (эти факторы он назвал «тройным планетарным кризисом»), а также очаги конфликтов.

«Нашим ключевым приоритетом должно быть построение устойчивости перед лицом возможной нестабильности и обеспечение сбалансированного, равного и инклюзивного восстановления, – заявил Токаев с трибуны ООН. – Пандемия COVID-19 также показала необходимость в принятии срочных мер, направленных на уменьшение биологических рисков и угроз. Нас всех должен беспокоить тот факт, что мы до сих пор следуем положениям Конвенции о биологическом оружии, которой уже 50 лет, не предпринимая никаких усилий по созданию института или органа для международного сотрудничества. В данной связи я хотел бы напомнить о выдвинутой мной ранее инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности».

Токаев напомнил, что его страна приняла обязательства по полной трансформации зависящего от нефти и газа энергетического сектора к 2060 году. Однако «для спасения нашей планеты необходимы инвестиции в невиданных ранее объёмах».

Касым-Жомарт Токаев заострил внимание на важности глобальной транзитно-транспортной инфраструктуры и отметил растущую роль Казахстана как сухопутного коридора из Азии в Европу. «Транскаспийскому международному транспортному маршруту или «Среднему коридору» придан новый импульс. В ближайшие годы мы ожидаем значительное увеличение грузопотока через Казахстан. Нам необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей. В предстоящие месяцы Казахстан окажет помощь в смягчении немедленных последствий ограниченного доступа к энергоресурсам и критическому сырью, возникшему вследствие сбоев в торговых цепочках и цепочках поставок», – сказал президент Казахстана.

Он отметил, что Центральная Азия является буферным рынком между Востоком и Западом, Югом и Севером. «Мы намерены продолжать совместную работу со всеми заинтересованными сторонами для решения вопросов актуальной региональной повестки, которые включают проблемы изменения климата, Аральского моря, рационального использования водных ресурсов, делимитации границ, борьбы с экстремизмом и расширения внутрирегиональной торговли, – заверил президент. – Поэтому мы считаем важным открыть региональный центр ООН по целям устойчивого развития Центральной Азии и Афганистана в городе Алматы».

Что касается самого Афганистана, то Токаев желает, чтобы в будущем эта страна стала по-настоящему независимым, нейтральным, единым и процветающим государством, развивающим мирные отношения с соседними странами. Поэтому Казахстан поддерживает процесс формирования афганской государственности в этой стране и оказывает ей «жизненно важную гуманитарную помощь».

«В моей стране должна торжествовать справедливость»

Выступая на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, Касым-Жомарт Токаев рассказал о политических и экономических реформах в Казахстане. «В моей стране должна торжествовать справедливость, – заявил Токаев. – Закон и порядок станут основой нашего общества».

Глава страны сообщил, что в предстоящие месяцы в Казахстане состоятся президентские и парламентские выборы, а также о своей инициативе ограничить президентские полномочия одним семилетним сроком, что, по мнению президента, станет «настоящим прорывом в развитии демократии в Казахстане». В то же время республика будет придерживаться формулы «сильный президент – влиятельный парламент – подотчётное правительство», которая соответствует национальным интересам.

Другой амбициозной целью является демонополизация экономики. «Мы предпринимаем шаги по вовлечению наиболее обеспеченной части нашего общества в построение Справедливого Казахстана, а также диверсификацию экономики и увеличение инвестиций в человеческий капитал, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Недавно я инициировал использование средств Национального фонда для детей. С 2024 года 50% от инвестиционных доходов Национального фонда благосостояния будут отчисляться на специальные сберегательные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Эти средства могут быть направлены на образовательные цели или на приобретение жилья».

Специальный частный благотворительный фонд «Народу Казахстана» также оказывает помощь гражданам в вопросах здравоохранения, образования и социального обеспечения.

Минувшие три года в Казахстане были ознаменованы масштабными политическими реформами. Упрощена процедура регистрации политических партий, сокращён порог для их прохождения в парламент с 7% до 5%. В целях более широкого участия граждан в управление государством утверждена 30-процентная квота для женщин и молодёжи в партийных избирательных списках. Введены прямые выборы глав местных администраций, внесены изменения в закон о мирных собраниях, для проведения которых теперь не требуется согласия органов власти. В Казахстане отменена смертная казнь.

«Справедливый Казахстан строится на нашей многонациональной и многоконфессиональной солидарности. Мы будем строго следовать принципу «единство в многообразии»», – заверил Касым-Жомарт Токаев.

Возвращаясь к мировой повестке, президент Казахстана напомнил, что в нынешнем году исполняется 30 лет установлению партнёрства между его государством и ООН, которая внесла большой вклад в формирование и укрепление Независимого Казахстана.

«Никогда ранее не было такой необходимости в ответственном лидерстве на благо будущих поколений. Память о прошлом требует от нас ответственности за наше будущее. Вместе с вами мы не пожалеем сил на построение более безопасного, устойчивого и процветающего глобального общества», – заключил Касым-Жомарт Токаев.