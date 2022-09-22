Как подготовить дачный участок к зиме

Фото предоставлены пресс-службой бренда Greenworks

Подготовительная обрезка

Осеннее время является гарантом покоя для саженцев и деревьев, их внутренние процессы по жизнеобеспечению приходят в замедленный режим - самое лучшее время, когда можно начинать подготавливать их к зиме (провести санитарную, формирующую и омолаживающую обрезку). Самое главное стоит учесть, что все работы по участку следует провести до морозов, так как в холодную пору участок, который был обрезан, может пострадать. Все подготовительные работы рекомендуется выполнять специальными инструментами, это не только облегчит, но и значительно ускорит процесс.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Greenworks

О покупке каких инструментов перед началом сезона стоит задуматься, рассказали эксперты Greenworks:

“Зима не за горами, а значит, самое время подумать о надежных мощных снегоуборщиках. Greenworks предлагает целую линейку аккумуляторных снегоуборщиков – 40, 60 и 82В, всего шесть моделей. Отдельно отметим абсолютный хит сезона – легкие и компактные снеголопаты 40 и 60В, которые легко можно перевозить в багажнике авто. Вопреки распространенным стереотипам, аккумуляторы Greenworks последнего поколения стабильно работают до температуры -15 градусов. Выбирайте легкий и маневренный снегоуборщик 40В, полупрофессиональный 60В или флагманский профессиональный 82В”

Фото предоставлены пресс-службой бренда Greenworks

Защита от маленьких вредителей

Насекомые также являются большой проблемой всех посадок. Осень - это отличное время, для того, чтобы защитить растения от мелких грызунов, как раз наступает предморозная пора, когда и проводят работы по защите растений от этого недуга. Главным оружием от насекомых считается побелка, но ее действие заключается не только в нанесении состава на ствол дерева, важно также прикопать состав в почву. Если вы хотите полностью обезопасить ваши растения, вам на помощь придет металлическая сетка от насекомых, которая устанавливается у основания дерева. По приходу весны и возвращению вредителей посадки будут благодарны такому тщательному уходу.

Подготовка декоративных посадок

Если же ваш сад полон декоративных растений, про них также не стоит забывать. Цветы требуют ухода не меньше, чем более крупные посадки: своевременный полив, удобрение и опрыскивание входят в состав регулярных и неизменных задач садовода, но помимо этого также важно провести и ряд специальных действий для укрытия растений от холодов. Крону кустарников и растений с пышной системой ветвей перед зимой обвязывают веревкой, а почву у саженцев и высоких кустарников необходимо вовремя мульчировать. Но когда холода уже будут совсем близко, необходимо укрыть все декоративные посадки специальной тканью, чтобы избежать проникновения лишнего холода.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Greenworks

Тщательное очищение территории от мусора

Конечно, главной задачей любого дачника является своевременная уборка и поддержание чистоты на участке. Вся пыль, мелкий и крупный мусор, остатки после кошения и обрезки также стоит убрать, так как газон не терпит барьера для проникновения воздуха к траве. В противном случае, это может привести к печальным последствиям, в частности, к облысению травяного покрова на участке. Для уборки территории вы можете использовать специальные электрические и аккумуляторные инструменты, которые позволят вам быстро решить проблему с лишним мусором на участке.

Подготовка растений к холодам не требует так много сил и времени, как кажется, но ко всем дачным задачам важно относиться с особым вниманием. Все недочеты и недоработки будут видны с приходом весны, но чтобы этого не допустить, стоит соблюдать все рекомендации выше.