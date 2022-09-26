Ирина Мягкова озвучила аудиопьесу «Станция молочная»

Проект был создан для продвижения бренда «Станция Молочная», который представлен эксклюзивно в магазинах «Пятёрочка» по всей России широкой линейкой молочных продуктов: молоко, кефир, творог, сливки и многое другое. В течение месяца, начиная с 15 сентября, фрагменты пьесы будут выкладываться в формате небольших аудиосообщений в специально созданном Telegram-канале. Действие произведения будет происходить в поезде, на перроне и непосредственно на «Станции Молочной». Это место, в котором можно остановиться и услышать природу вокруг, самих себя и добрые истории людей. Каждый из фрагментов аудиопьесы является самостоятельным произведением, поэтому слушатели могут включиться в «аудиопутешествие» в любой момент. В общей сложности выйдет 17 эпизодов пьесы.

Автором сценария выступила сценарист Татьяна Филимонова, которая ранее была креативным продюсером шоу «Ты - топ-модель на ТНТ» и одним из создателей документального кино о Московском Планетарии. Идеальным кандидатом для озвучки стала Ирина Мягкова, создатель и креативный продюсер проекта «Женский Стендап» на телеканале ТНТ. Её популярный образ, близость целевой аудитории и яркая манера повествования позволяют необычно, но очень естественно показать каждый продукт бренда в аудиозарисовках.

«С помощью коротких глав мы хотим отвлечь аудиторию от ежедневной рутины и пригласить их в расслабляющее путешествие. Слушатель сможет присоединиться к нам в любой момент времени: на работе, в пробке или в магазине. В аудиоспектакль будут встроены продукты торговой марки «Станция Молочная». Через рассказы героев слушатели смогут больше узнать про наш бренд и его историю», – рассказала Дорофеева Татьяна, начальник управления продуктового маркетинга собственных торговых марок (СТМ).

Развитие СТМ – стратегический приоритет «Пятёрочки». Основные преимущества СТМ – уникальное предложение ассортимента высокого качества по доступным ценам. Ассортимент СТМ в «Пятёрочке» насчитывает более 2 800 позиций и около 80 торговых марок во всех ценовых сегментах. Торговая сеть планомерно наращивает долю товаров собственных торговых марок.