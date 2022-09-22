Индекс «Пятёрочки»: проднабор сети оставался ниже рынка, несмотря на пиковую инфляцию во втором квартале

В апреле-июне минимальный продовольственный набор на месяц, по данным Росстата, стоил 6,3 тыс. рублей в среднем по стране, в Москве – 7,7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 7,1 тыс. рублей. Стоимость аналогичной продуктовой корзины в «Пятёрочке» в этот период составляла порядка 6 тыс. рублей в магазинах Центральной части России, на Урале и в Сибири, 6,6 тыс. рублей – в столичных объектах, 6,4 тыс. рублей – в петербургских. Таким образом, индекс «Пятёрочки», то есть соотношение цены базовой корзины продуктов в «Пятёрочке» и в среднем на рынке, составил 95%, 86% и 90% соответственно. В Москве проднабор в магазинах сети стоил дешевле на 14%, чем в среднем в городе, а в Петербурге – на 10% дешевле.

Во втором квартале продовольственная инфляция достигла своего пика более чем в 20% г/г и постепенно замедлилась до 18% г/г к концу июня. По данным Росстата, активнее всего по стране дорожали крупы и бобовые (+6%), молоко и молочная продукция (+4%), сахарный песок (+8,5%). Цены на яйца и мясо охлажденных кур снизились на 4,6 и 1,3%.

«На фоне кризисных факторов первого квартала инфляция значительно разогналась, однако летом началось её постепенное снижение. В частности, впервые в новейшей истории станы в июне была отмечена дефляция. В снижении продовольственных цен сыграло роль удешевление плодоовощной группы, мясомолочной категории, а также укрепление курса рубля», — поясняет руководитель направления макроэкономического анализа X5 Group Илья Фёдоров.

«Пятёрочка» старалась обеспечить наиболее доступное для потребителей предложение в основных категориях. Так, творог в «Пятёрочке» во втором квартале стоил в среднем на 14% ниже рынка, подсолнечное масло – на 12%, сливочное – на 11%. Вермишель в сети стоила дешевле значений Росстата на 23%, сельдь – на 24%. В целом, значительная часть продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, в магазинах сети были ниже среднерыночных показателей: сметана – на 11%, яблоки – на 20%, горох и фасоль – на 23%, курица – на 21% и т.д.

Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в «Пятёрочке» стоил почти в полтора раза дешевле, чем в среднем по рынку. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 3,7 тыс. рублей, 4,4 тыс. рублей в Москве и 4,3 тыс. рублей в Санкт-Петербурге.