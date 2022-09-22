Сокровища Романовых и рубины от сглаза: какие тайны хранят драгоценности Елизаветы II

Елизавета II славилась богатой коллекцией драгоценностей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елизавета II славилась богатой коллекцией драгоценностей: одни из них обладали своей историей и передавались из поколения в поколение, другие были преподнесены королеве в дар, а третьи создавались по ее заказу.

Коллекция обширна - 300 элементов: 98 брошей, 34 пары серег и 15 колец. В основном, они хранились в Королевской галерее Букингемского дворца.

Многие задавались вопросом: а что станет с императорской государственной короной, которая была возложена на крышку гроба? Ее перед тем, как опустить гроб в склеп, сняли. Похоронили королеву с лаконичными жемчужными сережками и обручальным золотым колечком.

А вот императорскую корону можно будет увидеть на коронации короля Карла III. Она была создана в 1937 году специально для возведения на престол Георга VI. Она инкрустирована 2868 бриллиантами, 17 сапфирами, 11 изумрудами и 269 жемчужинами. Ее завершает знаменитый 105-каратный бриллиант «Кохинур», привезенный из Индии. Вес короны всего один килограмм, но даже из-за такого веса монарху трудно наклонять голову.

KP.RU рассказывает о самых запоминающихся экземплярах в коллекции Елизаветы II.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕНЕЦ

Самым дорогим украшением в коллекции Елизаветы II является диадема «Восточный венец». Ее оценивают в $8,18 млн. Эскиз тиары собственноручно изготовил прапрадед Елизаветы, принц Альберт в середине XIX века для своей супруги королевы Виктории. Вдохновлялся консорт модными в то время индийскими узорами. После смерти Виктории диадема передавалась из поколения в поколение и наконец досталась матери Елизаветы II, Елизавете Боулз-Лайон.

Изначально диадему украшали более 2,5 тысячи бриллиантов и красные опалы. Неизвестно почему, но Елизавета никогда не появлялась в этой тиаре. Видимо, сказывалась ее ценность. А вот королева-мать любила пощеголять в роскошной диадеме.

ВЛАДИМИРСКАЯ ТИАРА

В коллекции Елизаветы II хранилось немало драгоценностей, некогда принадлежавших Романовым. Например, Владимирская тиара. Она была «любимицей» английской королевы. 15 колец, усыпанных россыпью бриллиантов, внутри каждого помещена большая каплевидная жемчужина.

Тиара была создана по заказу князя Владимира Александровича, брата Александра III, в качестве подарка на свадьбу его супруге Марии Павловне в 1874 году. В 1917-м ее спрятали во Владимирском дворце вместе с остальными драгоценностями, но ее обнаружил и выкрал английский шпион и антиквар Альберт Стопфорд по просьбе само Марии Павловны. После смерти княгини тиара оказалась у ее дочери греческой принцессы Елены Владимировны, но та продала ее бабушке Елизаветы II Марии Текской.

ПОДАРОК ИЗ БИРМЫ

Некоторые украшения создавались по заказу самой королевы и ее дизайну. Такой стала тиара, инкрустированная 96 крупными рубинами и бриллиантами. Диадема представляет собой серебряный венок из английских роз (символа Англии).

Первоначально рубины были частью ожерелья, которое Елизавета получила в качестве свадебного подарка от Бирмы. Согласно легенде, колье обладало магическими свойствами - защищало ее владелицу от злых сил и болезней. Бриллианты королева также получила в дар от правителя княжества Хайдерабад и Берар Асафа Джаха VII.

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Елизавета II ко многим своим нарядам неизменно надевала жемчужные бусы из трех нитей. В своей книге «Королевские драгоценности: личная коллекция Елизаветы II» Лесли Филд отмечает, что первое ожерелье с одинаковыми по размеру жемчужинами досталось королеве от ее деда, короля Георга V, по случаю его 25-летнего юбилея царствования в 1935 году.

В 1952 году в честь восшествия на престол английская королевы заказала себе аналогичное украшение. Ожерелье было выполнено из кремового жемчуга, а бусины собраны по увеличению.

Третье жемчужное ожерелье, где нити длиннее, чем у предыдущих двух моделей, Елизавета II получила в подарок от эмира Катара в 1953 году. Его королева частенько надевала на вечерние приемы.

Четвертое жемчужное ожерелье-чокер Елизавета активно надевала в 80-90-х, в частности на празднование 70й годовщины свадьбы с принцем Филиппом. Четыре нити посередине соединял округлый кулон-ромб, украшенный бриллиантами сверху и снизу. Дизайн разрабатывал ювелирный дом Garrad, сотрудничавший с Букингемским дворцом многие годы.

Это ожерелье несколько раз надевала принцесса Диана, а затем заполучила в свое владение Кэйт Миддлтон.

САФИРОВАЯ ПАРЮРА

Роскошный сапфировый комплект Елизавета II получила в качестве подарка на свадьбу от своего отца короля Георга VI. Парюра состояла из ожерелья и серег, украшенных крупными сапфирами и усыпанными бриллиантами. Украшение было создано в середине XIX века. Позднее ее величество дополнила комплект браслетом, выполненного в том же стиле. Тиара же появилась еще позже: Елизавета II купила сапфировое ожерелье, которое некогда носила бельгийская принцесса Луиза, и переделала его в диадему.

Кстати, во время своего единственного визита в Москву Елизавета II отдала предпочтение аквамариновой парюре. Ожерелье и серьги преподнес в виде подарка по случаю коронации президент Бразилии. Позднее власти латиноамериканской страны продолжили пополнять комплект, подарив браслет, брошь и заколку. А вот диадему королева заказала уже самостоятельно. К слову, у колье есть секрет: звенья можно разъединить и носить их отдельно в виде брошей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Индийский бриллиант в британской короне

После смерти Елизаветы II в индийских соцсетях заговорили о восстановлении исторической справедливости. Индийцы затребовали обратно бриллиант «Кохинур», украшающий английскую коронационную корону.

Первые упоминания о камне восходят к XV веку, тогда он принадлежал правителям индийского княжества Малва. Затем он переходил из рук в руки: побывал у сына Тамерлана Бабура, перешел персам, а потом оказался в Афганистане. «Кохинур» вернулся в Индию во владение князя Пенджаба Ранджита Сингха. После смерти правителя камень должен был передан храму в Патне, но наследник Далип Сингх привез его в Англию и преподнес королеве Виктории.

Оказавшись в руках британской короны, бриллиант потерял прежнюю форму - он получил новую огранку благодаря голландским ювелирам. С 191 карат он уменьшился до 109.

Многие индийские деятели в течение ХХ века неоднократно обращались к английским властям с просьбой вернуть бриллиант, но всякий раз англичане галантно уходили от ответа.