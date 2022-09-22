ФСБ опубликовала задержание сотрудника Федеральной нотариальной палаты

Задержали сотрудника Федеральной нотариальной палаты Фото: Кадр видео

Сотрудники службы безопасности России во взаимодействии со Следственным Комитетом России и МВД России пресекли противоправную деятельность руководящего сотрудника Федеральной нотариальной палаты Станислава Смирнова. Его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанное лицо в 2021 году получило 5 миллионов рублей за оказание услуг по назначению родственника одного из представителей нотариального сообщества на должность нотариуса в Московском регионе», - сообщили в ФСБ России.

Отметим, что по некоторым данным цена за назначение на должность столичного нотариуса могла доходить миллиона долларов. А вот на скольких человек эта сумма делилась, выяснит следствие.

Сотрудники Следственного комитета России по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.