Генштаб России разъяснил вопросы о частичной мобилизации

Правительство России создало колл-центр для оперативного разъяснения вопросов, связанных с частичной мобилизацией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство России создало колл-центр для оперативного разъяснения вопросов, связанных с частичной мобилизацией, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«В колл-центр могут обращаться как представители организаций, так и граждане для получения необходимой информации", - заявил Цимлянский в ходе выступления по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации.

Представитель Генштаба России рассказал, что в рамках «частичной мобилизации» в первую очередь будут призываться: «стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители".

Цимлянский подчеркнул, что один из основных факторов данного призыва из запаса в рамках «частичной мобилизации» - наличие боевого опыта и возраст. Предпочтение будет отдаваться военнослужащим до 35 лет. Но при этом в соответствии с российским законодательством призыву по мобилизации подлежат: рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет.

Контр-адмирал пояснил, что не будут призываться:

- забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности.

- признанные временно не годными по состоянию здоровья.

- занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы.

- имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет.

- Граждане, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

- Военные пенсионеры старше 65 лет или снятые с воинского учета по состоянию здоровья.

В ведомстве сообщили, что за первые сутки частичной мобилизации около 10 тысяч человек прибыли в военкоматы самостоятельно, не дожидаясь повестки.

КСТАТИ

Граждане России, что проживают за пределами России постоянно и не стоят на воинском учете не подлежат призыву. Если гражданин выехал в краткосрочную поездку и стоит на воинском учете, он может быть призван.

Призванные на военную службу по мобилизации получают статус и выплаты и все социальные гарантии, как военнослужащие проходящие военную службу. Соответсвенно после участия в боевых действиях они станут ветеранами боевых действий, что подразумевает социальные гарантии и ежемесячные выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте и 50% скидки при оплате ЖКХ.

Гражданину призванному по мобилизации будет ежемесячно начислять денежное довольствие, в соответствии с его званием, должностью и рядом надбавок, кроме того он будет застрахован в соответсвии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих».

ВАЖНО!

Денежные средства будут начисляться на персональный счет, которым сможет пользоваться семья военнослужащего.