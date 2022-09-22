У Санду неприятности из Швейцарии

Президент Молдавии Майя Санду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одним из главных "возмутителей спокойствия" в сегодняшней Молдавии, которую сотрясают уже не первую неделю протесты, стала оппозиционная партия "Шор", единственная политическая сила, поддержавшая антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. И это выглядит вполне логично, поскольку власти Молдовы развязали целую кампанию травли и уголовного преследования вице-председателя партии и депутата парламента Молдавии Марины Таубер.

Напомним, в конце июля с нее сняли депутатскую неприкосновенность, задержали и арестовали по обвинению в незаконном финансировании партии. Седьмого сентября суд продлил арест еще на 20 дней, но спустя всего неделю коллегия Апелляционной палаты Кишинева вдруг обратила внимания на те же аргументы адвокатов Таубер, которые до того момента не замечала и удовлетворила запрос об изменении ей меры пресечения. Таубер перевели под домашний арест, и это можно считать уже маленькой победой оппозиции над режимом Санду.

- Это решение радует только отчасти. Жду, что смогу в кратчайшие сроки вернуться к работе в парламенте, потому что начинается новая парламентская сессия. Конечно, домашний арест - это лучше, чем пребывание за решеткой. Для меня 54 дня нахождения в камере были сложными, - заявила Таубер, выходя из зала суда. - Сегодня случилась наша первая победа. Скоро будет полная победа, люди выйдут на протесты против действующей власти.

Неужели народные протесты достучались до президентши Санду? Это вряд ли. Скорее причина отступления властей в том, что скандал с Таубер вышел на международный уровень. Влиятельная международная организация «Сеть Солидарности» признала Марину Таубер политзаключенной. Организаций с таким статусом в базарный день пучок на пятачок, но тут дело совсем иное. Штаб-квартира "Сети Солидарности" находится в Берне, и организация там и зарегистрирована. А Швейцария, хоть и маленькая, но очень могущественная в экономическом плане страна.

И как раз 7-го сентября "организация «Сеть Солидарности» направила запрос в генконсульство Молдовы, где указано, что Марина Таубер признана политической заключенной и готовится заявление по ее кейсу об немедленном освобождении, с просьбой разъяснить позицию государства Молдова". А буквально на днях, 19 сентября вышло официальное заявление «Сети Солидарности», в котором Таубер официально признана политической заключенной. Следовательно, власть Санду признана недемократическим режимом.

И это внимание такой международной общественности, которое Майя Санду очень хотела бы избежать.