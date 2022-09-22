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Политика22 сентября 2022 18:28

Правительство сохранит за мобилизованными рабочие места

Россияне, которых сейчас призовут по частичной мобилизации смогут вернуться на своё место после мобилизации
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Мобилизованные смогут вернуться на свои рабочие места.

Мобилизованные смогут вернуться на свои рабочие места.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мобилизованных граждан не будут увольнять с работы. Все Необходимые изменения внесены в документы действующие в 2022 и 2023 годах и утверждены постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что рабочие места сохранялись только за теми, кто уходит служить по призыву. Но не в случае мобилизации. И раз мобилизованных уравняли в правах с контрактниками, то и рабочие отношения будут выстраиваться так же: разрываться договор (то есть он попросту увольняется), и он заключает контракт с министерством обороны. Теперь стало понятно, что это не так.

На прежнем месте работы договор будут приостанавливать, но не разрывать. А по окончании частичной мобилизации его можно будет просто восстановить.

Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены.

Как говорится в документе, такое решение было принято «для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан». Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

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