Пленные военные ВСУ рассказали, что командование бросило их на позициях «как мясо» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сдавшиеся в плен военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, как командиры бросили их на передовой, отметив, что командование даже не появлялось на передовой, а также назвали президента Украины Владимира Зеленского «марионеткой» и «шавкой». Это следует из видео Министерства обороны РФ, опубликованного в четверг, 5 января.

«Нет, марионетка вон тех... Не марионетка - шавка! Вот, так даже будет лучше. Он как актер, я его хвалю, он молодец, у него есть. Но как президент», - сказал украинский военнопленный Николай Пономаренко о президенте Украины.

Комментируя положение на передовой, украинский военный заявил, что даже не видел своих командиров. По его словам, командир вообще не появлялся в Славянске. «А вот этот батальонный, я их вообще не знаю никого. Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев - их (командования) там никогда и не было», - заявил он.

Тем временем, другой военнопленный Богдан Семенчук, который служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, заявил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо, и все».

Напомним, ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что военная подготовка в Великобритании оказалась слабее, чем на Украине, отметив также, что украинское командование не давало никаких указаний, кроме «стоять и обороняться».