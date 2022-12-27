Пленный солдат ВСУ пожаловался на плохую подготовку в Британии

Пленный солдат ВСУ заявил, что военная подготовка в Британии оказалась слабее, чем на Украине Фото: REUTERS

Военная подготовка украинских солдат в Великобритании оказалась слабее, чем на Украине, заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил республики. Видео с рассказом пленного показало Министерство обороны России

«В Британии подготовка проходила как: копали, вывозили нас на полигон, стреляли, двойками-тройками бегали. Даже в Житомире нас жестче таскали. Сидели в холоде, голоде, было такое, что в два дня по 100 граммов воды у нас на человека было. Мы уже думали даже самострелы сделать для себя, чтобы хоть как-то отсюда выйти», – поделился он впечатлениями.

Как отметил военнопленный, украинское командование не давало никаких указаний, кроме «стоять и обороняться». Кроме того, тем, кто покинет позиции, грозил тюремный срок, добавил солдат ВСУ.

Напомним, ранее пленный боец ВСУ сообщил о домогательствах со стороны зарубежных наемников и применении ими физической силы.

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