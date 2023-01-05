Станислав Садальский готов судиться с «Ленкомом», отстаивая «правду»

Актер Станислав Садальский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На фоне вялой новостной повестки в области «культурной жизни» вдруг на ровном месте разгорелся скандал между артистом Станиславом Садальским и администрацией театра «Ленком».

Сперва в Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» Садальский сообщил, что директор «Ленкома» Марк Варшавер сводит счеты с актрисой Александрой Захаровой, дочерью покойного худрука, режиссера Марка Захарова.

- Сашу (Захарову) выперли… Варшавер Сашу выгоняет. Вся Москва об этом говорит, - захлебываясь словами, сообщил Садальский.

Хотя в действительности Александра Захарова по-прежнему работает в театре и играет спектакли. Да, уже не так часто, как было при Марке Захарове. Но Александра Марковна должна была понимать, что так, как при отце, будет не всегда...

В своих соцсетях театр дал опровержение словам Садальского:

«Может быть, Садальский выдает желаемое за действительное, но Александра Марковна продолжает не только играть в спектаклях театра «Вишневый Сад» и «Женитьба Фигаро», но и получать довольно приличную зарплату в 158000 рублей в месяц. Кроме того, она получает пенсию и ежемесячную надбавку в 30 000 как народная артистка РФ. Так что на статус и финансовое положение известной актрисы никто не посягал. Разве что сам Садальский и издания, распространяющие ложь. Театр вынужден подать судебный иск за данные деяния»...

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Садальский прочитал и не стал молчать. В своем микроблоге он написал ответный пост под громким заголовком: «Позорно сводить счеты с сиротой!»:

«Ленком (читай – Варшавер) собирается подать на меня в суд «за клевету».

Якобы я в интервью сказал, что Сашу Захарову уволили из театра.

Во-первых, я не сказал, что Сашу «уволили», я сказал – «выживают», а это большая разница.

Я действительно считаю, что позорно сводить счеты с сиротой...

Саша - отличная актриса и титул у нее только один: она дочь Марка Захарова, как бы вас от этого не мутило.

Во-вторых, для чего надо было озвучивать «баснословную» зарплату народной артистки России? Всё скалькулировали, включая Сашину пенсию!

Актриса Александра Захарова. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Тогда давайте будем последовательны.

Информация о зарплате Варшавера официальная, с сайта мэра Москвы (годовой доход за 2021 год - более 24 миллионов рублей, данные из открытых источниках - Ред.).

И еще вопрос: должен ли человек, занимающий руководящую должность, заявлять о наличии второго гражданства?»…

В интервью Манучарову Садальский действительно сказал: Александру Захарову не уволили, а «выперли», что совсем уж некрасиво по отношению к народной артистке. Как и его слова про «обидели сироту» - ну такое... Дешевая спекуляция: в 60 лет немудрено стать сиротой. Что касается «второго гражданства» Варшавера, мы решили спросить у Марка Борисовича напрямую.

- Очередная ложь Садальского, - возмутился Марк Варшавер. – У меня никогда не было второго гражданства и никогда не будет. Мне оно не нужно. Даже мыслей таких не возникало ни разу. Я гражданин России, это моя родина, которую я люблю. Еще сильнее я люблю Москву, где я родился. Красивее города для меня не существует на земле.

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