"Наследники рейхсминистра пропаганды Геббельса": Почему заявления США в отношении России - очередной фарс

Под завалами в Макеевке погибли десятки мобилизованных россиян. Фото: REUTERS

После того, как наших воинов 1444 мотострелкового полка обстреляли из американских «Хаймерсов», на телеграмм-канале Посольства США в Москве появилось невозмутимое лицо временного поверенного в делах США в РФ Элизабет Руд: «Я надеюсь и верю, что российский народ осознает, что Соединенные Штаты не являются его врагом, а готовы снова стать партнером, когда установится мир и наступят лучшие времена. Желаю российскому народу более мирного будущего года. С Новым!».

Перед этим обращением Пентагон просто передал данные своим инструкторам-операторам РЗСО «Хаймерс» (поставляются вместе с техникой) о скоплении наших военнослужащих в новом пункте временной дислокации в Макеевке. По установленным американской разведкой данным американские инструкторы положили 4 ракеты в цель. При этом не сразу, а так, чтобы ранить прибывших на помощь. Так первые минуты нового 2023 года стали последними для десятков российских военнослужащих и обернулись страшным горем для их семей и близких.

На этом поздравлении можно было остановиться, но после того, как военнослужащим, что спасали товарищей под вражеским обстрелом американскими снарядами в Макеевке вручили ордена Мужества посольство США разразилось очередным лицемерным постом, где постоянно обращает внимание на общность культур двух стран. Только общность эта больше англосаксонская. Включишь радио оттуда новости из США и Великобритании, музыка на английском. В школах почему-то преподают чаще английский, чем китайский или арабский.

Думаю, если бы американское радио целый день крутило русские песни, его бы на следующий просто лишили лицензии и возможности вещать. В США любое СМИ обязано выдавать 70 процентов положительных новостей, оставшиеся в поддержку чернокожего населения, всяких меньшинств. Почему бы и нам не обязать вещающие у нас радиостанции, да и телеканалы большую часть эфира посвящать новостям из России, подвигам наших военнослужащих из зоны СВО, а оставшиеся проценты можно оставить для меньшинств.

Тоже касается изучения английского языка в российских школах. Наряду с англоязычными фильмами, играми, музыкой и многочасовыми занятиями в школе наших детей полностью погружают в англоязычную среду. То есть мы сами создаем условия, когда подростки не только говорят и пишут на английском. Они начинают видеть сны и думать на иностранном языке.

Мы добились в этом впечатляющих успехов: вырастили целую прослойку молодых людей, что только услышав фейки о мобилизации так польстила себе, что мгновенно сдристнула по миру. На деньги сердобольных родителей она там не просто загорает, а будьте уверены: своей лучшей частью будет тщательно изучена, скомпрометирована и завербована спецслужбами на будущее. Вдруг, кому хватит ума дорасти до должности или чина.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвали заявления американских пропагандистов из посольства США в Москве «запредельным цинизмом в лучших традициях нацистов»:

«Госдеп опубликовал елейное обращение к народу России, типа любим всех вас. Оно заканчивается в типичном для них гадливо-иезуитском стиле: «солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее». А конфликт на Украине, мол, таких каждых недостойна. Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации. США тратит десятки миллиардов на Украину, поставляя свое оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляет тысячи людей. Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса»,— написал он в Telegram.

А еще Медведев подчеркнул, что «главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам. Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать еще больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны".

Несмотря на демонстрацию грубой силы хотелось бы еще раз вернуться к тому, что сделать можно намного быстрее и проще чем «Адмирал Горшков» с «Цирконами». Если мы уже на уровне целого зампреда Совбеза России лишись прошлых иллюзий, то может пора немного скорректировать правила игры для тех, кто годами безнаказанно погружает поколения России в англоязычную среду?

Пусть ищут желающих чистить ботинки англосаксонскому миру на своем берегу Атлантики.