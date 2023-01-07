Мама-собака погибла в пожаре, щенок сражается с огнём за нее: пушистые «талисманы» МЧС России

Оставшись в пожарной части, пес Вася нашел новый дом и новую семью.

Подборку любопытных «оперативных сводок» разместило в эти праздничные дни в своём Телеграм-канале Министерство по чрезвычайным ситуациям страны (дежурный по пресс-службе - Дмитрий Порецков.)

Новеллы эти блестяще написаны, снабжены фото- и видеоматериалами. Публикуем их полностью…

…Все мы верим в знаковые вещи, которые приносят нам удачу. Предметы или животные, присутствию которых сопутствует счастье и успех его владельцу, становятся своеобразными талисманами.

У сотрудников МЧС России есть свои четвероногие «талисманы», которые в свое время были спасены огнеборцами. А сейчас - они верные и надежные «коллеги», которые, - ну, конечно же - приносят удачу.

Пожарный Вася любит, когда ему чешут за ушком

Год назад, в канун Нового, 2022 года Тверской пожарный караул выехал по сообщению о пожаре на даче - загорелся дачный дом.

К сожалению, в огне погибла собака - мама маленького комочка, который спрятался за будку и уже успел надышаться дымом.

Водитель пожарной машины отнес его в автомобиль и закутал в боевку.

Оставшись в пожарной части, Вася, так его теперь зовут, нашел новый дом и новую семью.

Пожарные чешут за ушком своего пушистого друга, подкармливают вкусняшками и верят, что он приносит им удачу.

Кошка Муська снабжает огнеборцев котятами

Мусю 5 лет назад, морозной ночью, подбросили к дверям ПСЧ № 22 в Удмуртской Республике. Огнеборцы не смогли оставить кроху в беде. Со временем малышка окрепла, и пожарная часть стала для нее родным домом. Милое создание уже несколько раз приносило потомство, подросших котят разбирали сами сотрудники. Сейчас Муся живёт в очень большой и дружной семье, где тепло и сытно.

Для пожарных Муська – главный символ дружбы и добра.

Макс любит спать только в сапогах

Около двух лет назад, во время тушения пожара, огнеборцы нашли щенят.

Всех малышей сотрудники МЧС пристроили.

А, вот с Пожарным Максом, так его прозвали в 15-й ПСЧ Калининградской области, не смогли расстаться.

Уж больно щенок хотел стать пожарным: спал в сапогах, воровал краги, таскал подшлемники.

Увидев этого пса на улице, жители знают точно - это Пожарный Макс.

Целый год пёс служил в пожарной части. А недавно один из сотрудников решил его забрать к себе домой…

Огнеборцев с задания встречает верная Зоя

Однажды ночью Белгородским спасателям поступил вызов: местный житель, когда завел машину, услышал очень громкий жалобный крик.

Оказалось - укрываясь от мороза, кошка спряталась между двигателем и радиатором автомобиля. Спасатели аккуратно достали пострадавшую и отвезли в ветеринарную клинику.

Зою долго выхаживали, делали перевязки.

Теперь она здорова.

И теперь Зоя - талисман спасателей, ведь она всегда встречает огнеборцев с любого происшествия.