Перелом СВО наступит после праздников, Россию хотят выгнать из ООН, а Тамара Глоба рассказала о будущем России

1 место. Перелом СВО наступит после праздников (слушать)

2 место. Тамара Глоба рассказала о будущем России, распаде Украины и возвращении Пугачевой (слушать)

3 место. Как правильно лечить ОРВИ и грипп (слушать)

4 место. Георгий Бовт: Наш разрыв с Западом надолго. Тут мы в пять лет не уложимся точно (слушать)

5 место. Дмитрий Пучков: Россию хотят выгнать из ООН и взять все ресурсы страны под внешнее управление (слушать)

6 место. Что даст армии изменение призывного возраста с 18 лет до 21 года (слушать)

7 место. Экономист Никита Кричевский: Не покупайте доллары сейчас! Больше потеряете (слушать)

8 место. Руслан Осташко: Запад не хочет, чтобы Украина победила (слушать)

9 место. «Иначе до конца 2023 года можем не дожить»: Делягин раскрыл, как спасти российскую экономику (слушать)

10 место. 100 лет Советскому Союзу: Возможно ли возрождение СССР? (слушать)