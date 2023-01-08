Правила въезда в Таиланд изменились для иностранных туристов из-за ковидных ограничений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Экстренная поправка касается всех иностранных туристов старше 18 лет.

«Мера вступит в силу для рейсов, приземляющихся в Таиланде с 01:00 по местному времени в понедельник [9 января], и будет действовать как минимум до конца месяца», - сообщила в субботу газета The Bangkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

Уведомления об ужесточении ковидных правил получили ряд российских авиакомпаний и туроператоров. Причем, рассказали в Ассоциации туроператоров, сначала прилетели телеграммы о том, что пустят только туристов с сертификатом о полной вакцинации, справкой о выздоровлении от COVID -19, полученной не ранее, чем за 180 дней до вылета, подойдет также справка о медицинском освобождении от вакцинации по состоянию здоровья. Предупреждали, чтобы ковидный паспорт спрашивали уже при посадке. Сертификат о вакцинации российскими препаратами «Спутник V» и однокомпонентным «Спутник Лайт» годится.

А через сутки из Таиланда прислали новое обновление, более мягкое: мол, туристы, не имеющие возможность предоставить сертификат о вакцинации, должны будут пройти ПЦР-тестирование по приезду.

На сайте авиакомпании S7 сообщили, что тест на ковид будет платный - 200 бат (430 рублей). А «Аэрофлот» разместил такую информацию: «В связи с обновлением правил въезда на территорию Таиланда, пассажирам, у которых оформлены билеты «Аэрофлота» в Бангкок и Пхукет до 9 января 2023 года, предоставляется возможность: выбрать другое направление перевозки с доплатой разницы по тарифу, если таковая возникнет; изменить бесплатно дату вылета на любую другую в течение срока действия билета; произвести вынужденный возврат авиабилета при условии, что путешественник отказался от полёта до окончания регистрации на рейс».

Обновления могут испортить поездку туристам, которые узнали о новшестве накануне вылета. Ведь непонятно, как поступят с теми, у кого результат теста окажется положительным. Также неясно, подойдут ли сертификаты с просроченным сроком действия (более 1 года), ведь у большинства россиян этот срок истек в ноябре-декабре 2022-го. Эти и другие вопросы снимет официальный приказ, публикация которого ожидается в понедельник, 9 января.