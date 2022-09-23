Секс или мясо: В Германии предлагают сделать интим привилегией мужчин-вегетарианцев

Немцы, которых в Европе по праву считают «чемпионами по грилю», начали возмущаться из за посягательств на святое – сосиски Фото: Shutterstock

Немецкая секция американской организации PETA, ратующей за гуманное отношение к животным, побила очередной рекорд глупости: в опубликованном недавно пресс-релизе зоозащитников предлагается запретить секс мужчинам, которые любят жарить сосиски на гриле.

Немцы, которых в Европе по праву считают «чемпионами по грилю», начали в соцсетях возмущаться из за посягательств на святое – сосиски.

Позицию PETA по этому вопросу прояснил сотрудник этой организации Даниэль Кокс, который рассказал, что мужчины, которые проводят свои выходные с щипцами для гриля в руках, оставляют слишком большой углеродный след. Следовательно, они приближают тот миг, когда планета станет необитаемой. Соответственно, размножаться таким мужчинам не стоит.

– Разница между мужчинами и женщинами в этом отношении достигает 41%. Мы воспользовались удобным случаем, чтобы показать, что наш образ жизни приводит не только к бесконечными страданиями животных ради получения нами минутного удовольствия – наши привычки в еде подливают масла в огонь в вопросе климатического кризиса, – объяснил Кокс.

А еще он поведал, что в среднем каждый немец в течение своей жизни съедает огромное количество животных – около полутора тысяч.

– Они [мужчины] уничтожают планету, подогревают ее и вызывают страдания и смерть двух миллионов животных в день, – заявил зоозащитник.

Впрочем, гнев зоозащитников вызывают не только мужчины, стоящие возле гриля, но и дети. Вообще все дети.

– Каждый нерожденный ребенок экономит 58,6 тонн выбросов CO2 в год, – говорится в пресс-релизе организации. Так что, по мнению PETA, запрет на секс для мужчин-мясоедов мог бы здорово продлить жизнь нашей планете.

Зато сам Кокс, по его словам, с удовольствием продолжит заниматься сексом. Потому что он веган, и ему можно.