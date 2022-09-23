Снимок избран лучшим среди двух тысяч забавных фото, которые присылали со всего мира. Фото: Kenichi Morinaga

В Лондоне подведены итоги конкурса Comedy Pet Photo Awards 2022 на самую смешную фотографию домашнего питомца. Победителем стала японский фотограф Кеничи Моринага.

Фото: Stefan Brusius\Comedy Pet Photo Awards 2022

В качестве конкурсной работы гражданка Японии предоставила снимок двух кошек, которые сидят на заборе. Он избран лучшим среди двух тысяч забавных фото, которые присылали со всего мира.

Фото: Radim Filipek\Comedy Pet Photo Awards 2022

Наградой автору фотографии стал денежный приз в размере двух тысяч фунтов стерлингов (около 135 тысяч рублей).

Фото: Marko Jovanovic\Comedy Pet Photo Awards 2022

Отметим, что согласно условиям организаторов, можно было прислать только актуальную фотографию, которая была сделано вами менее чем 50 лет назад и ранее не была представлена на конкурсах.

Фото: Freya Sharpe\Comedy Pet Photo Awards 2022

Напомним, премия Comedy Pet Photo Awards была впервые проведена в 2017 году. Она ежегодно собирает веселые фотографии домашних животных. При этом 10% от всех вступительных и спонсорских взносов организаторы выделяют на поддержку британской благотворительной организации Blue Cross. Конкурс также направлен на привлечение внимания к проблеме бездомных животных.

Фото: Beth Noble\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Chris Johnson\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Jonathan Casey\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Karl Goldhamer\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Kenichi Morinaga\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Lucy Sellors\Comedy Pet Photo Awards 2022