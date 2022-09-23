Опубликованы все видео, доклады и презентации AdIndex City Conference 2022

Деловая программа была разделена на 4 потока из 16 секций

В этом году на площадке собрались более 1000 специалистов — представителей рекламных агентств, бизнеса, владельцев инвентаря, технологических платформ и отделов маркетинга брендов. Деловая программа была разделена на 4 потока из 16 секций. Свое видение дальнейшего развития рекламного рынка и технологий представили более 120 докладчиков из разных страт индустрии

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В рамках пленарной сессии «Новые истории о...» на AdIndex City Conference в дискуссиях, докладах и аналитических выкладках топ-менеджеры крупнейших компаний проанализировали текущее состояние российской экономики и бизнеса, покупательную способность россиян, выделили новые тренды в потреблении товаров, контента и рекламы и рассказали, как изменились их ценности и как они ощущают себя в новой реальности.

Основные темы дискуссионных панелей:

1. «E-Comm для брендов и рекламы» — в ней приняли участие спикеры известных компаний.

2. «О чем сегодня говорят бренды» — это большой разговор о том, как в условиях меняющегося бизнес-ландшафта сохранять существующие и создавать новые бренды. Эксперты обсудили, как найти баланс между самоидентичностью и хайпом и как с максимальной пользой сохранить и приумножить мировой опыт в построении сильных и любимых народом брендов.

3. В паблик-токе «Новая история российского digital PR и SMM» эксперты проанализировали, каким он стал сегодня, и дали прогноз, что ждет рынок к концу года.

4. Секция «Новая история российского маркетинга». В трудные времена реклама и маркетинг первыми идут под сокращение, когда бизнес начинает оптимизировать бюджет. Однако сегодня компании столкнулись с беспрецедентной ситуацией, когда наряду с кризисом локальный бизнес получил уникальную возможность занять опустевшие ниши или перейти из одного сегмента рынка в другой. Сегодня создаются новые бренды и продукты, которые необходимо в кратчайшие сроки выводить на рынок, представлять покупателям и делать из них не просто товары, а большие имена и бренды. Поэтому маркетинг и реклама становятся одним из ключевых элементов, необходимых бизнесу для того, чтобы оперативно не только запуститься и наладить дистрибуцию, но и завоевать умы и сердца людей.

5. Секция «Lambo или Ferra? CPA — афера?». Трафика никогда не бывает много, но с блокировкой зарубежных соцсетей и закрытием рекламных кабинетов для пользователей из России многие бренды столкнулись с непониманием, какие каналы рекламы в digital использовать. При этом многие бренды уже давно получают качественный трафик благодаря партнерским программам.

6. «Новые истории в мобильном маркетинге» посвящены текущему состоянию рынка и прогнозам его дальнейшего развития. Оценили первую половину 2022 года: посмотрели, как сбывались прогнозы, как агентства мобильного маркетинга решали бизнес-задачи в это непростое время и как реагировали рекламодатели.

7. Как найти и правильно применить настоящий инсайт, когда новостная повестка и так переполнена? Эта история стара как мир. История человека, у которого стресс. Вот он сидит — пишет текст (например, этот), на который ему дали десять минут. А вот — вокруг начинается то, от чего глаза лезут из орбит. Но эта секция про новую историю. О коммуникации, которая становится якорем и поддержкой для каждого; о любви, о добре, о поддержке ближнего и, конечно же, о сексе.

8. Эксперты панели New ad tech world. Trends for brands представили обзор текущего состояния международного и российского рынков. Обсудили болевые точки индустрии и возможные пути выхода из кризисной ситуации. Напомнили о наиболее эффективных инструментах, которые прошли проверку временем, но не потеряли свою актуальность.

9. Проект AdIndex Go Up представил дискуссионную панель, посвященную глобальным вопросам развития отрасли OOH (наружная реклама). Новые экономические изменения, состояние нестабильности, стремительно перестраивающийся бизнес-ландшафт — все это требует от бизнеса быстрой адаптации, мгновенных решений и нестандартного мышления. Участники секции подняли важнейшие для индустрии вопросы и обсудили развитие медиаизмерений, сервисов и технологических решений в ООН — что уже есть на рынке и каких новых инструментов ждут от операторов клиенты и агентства.

10. Панель «Медиа сегодня: нативка и специальные проекты» дискуссия о том, как в сегодняшней ситуации эффективно монетизировать различные медиаканалы: от традиционных и уже успевших стать таковыми телевидения, радио, онлайн-прессы и блогеров до переживающих ренессанс ретейл- и бренд-медиа. Отдельно эксперты обсудили новый тренд в бренд-медиа и спецпроектах.

11. Также в рамках большой секции «Рекламные истории 2022» представлены самые свежие рекламные кампании, коммуникации, сервисы, технологические и инновационные решения, созданные в первой половине года.

Видеоконтент конференции уже посмотрели более 792 142 человек в рунете.