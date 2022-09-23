Ольга Миримская, предприниматель. Специальная военная операция и гуманитарная ответственность бизнеса

Их поступившим с тяжелыми полостными ранениями пациентам врачи передать не могли. Были в те дни и другие примеры. Группа бизнесменов обратилась к руководству лечебных учреждений с вопросом – а что же в этой ситуации действительно нужно? Они оперативно отработали по озвученным позициям, где были и средства гигиены, и специфическое оборудование. Но тот стихийный порыв не прошел даром. Мы начали учиться тому, что благотворительность должна быть эффективной. И многому научились.

Сегодня мы проходим похожий путь, но делать это приходится значительно быстрее. Ситуация, которая складывается вокруг событий на Украине, ставит ряд принципиальных вопросов не только перед нашим обществом в целом, но и перед бизнес-сообществом. Один из таких вопросов – точное и эффективное реагирование на тяжелейшую гуманитарную ситуацию на территории ДНР, ЛНР, на других освобожденных территориях.

Для решения задач военного характера в России принято решение о частичной мобилизации. Я убеждена в том, что социальная ответственность бизнеса сегодня должна проявиться в проведении «самомобилизации» для срочного решения гуманитарных задач. Попавшим в критическую ситуацию людям – как беженцам, так и тем, кто пережил и переживает прямо сейчас боевые действия, - нужна помощь. Все понимают, что быстро эта беда не закончится, а впереди зима.

Вот уже семь месяцев мы реализуем волонтерскую программу от «Русского Продукта», первую гуманитарку 26 февраля привезли для прибывших из ДНР в Тулу беженцев. Последний по времени груз в пять тонн на днях наши представители разгрузили в районе Красного Лимана. За прошедшее время мы доставили и беженцам, и непосредственно в зоны бедствия, десятки тонн продовольствия, медикаментов, средств гигиены. И накопили определенный опыт, который и лег в основу этой публикации.

С первых дней мы сначала выясняли обстановку, а уже затем собирали помощь и организовывали доставку в соответствии с установленными в конкретном месте потребностями. Например, принимая выходящих из горящего Мариуполя беженцев наши волонтеры передавали им не только питание или медикаменты, но и корм для домашних питомцев. Для людей это было действительно очень важно.

С начала апреля оказались востребованными и другие компетенции наших специалистов. Например, вместе с приобретенным нами внедорожником для детской больницы в Херсоне в том же направлении отправился и второй автомобиль – его оплатили коллеги-волонтеры, а наши сотрудники его подобрали и провели техническую диагностику. Другие наши партнеры-волонтеры собрали деньги на покупку рефрижератора для зоопарка Мариуполя, но не знали, какой именно подойдет под их задачи (хранение продуктов для животных). Специалисты «Русского Продукта» в этом, безусловно, помогли.

Одна из ключевых проблем – логистика. Предприятия в регионах страны готовы предоставлять серьезные ресурсы – от продуктов до стройматериалов, но часто не знают, как доставить их в зону бедствия. На днях наши волонтеры привезли из Краснодарского края в ДНР очень важный и непростой груз весом пять тонн. Одни были готовы его отправить, другие очень ждали в Донецке, но и те и другие нуждались в помощи по доставке.

Еще одну задачу мы решаем прямо сейчас. К нам обратились волонтеры из одного Северо-Западного региона, они готовы предоставить пиломатериалы, которые очень нужны в республиках. Но для того, чтобы переправить их в Донецк или Луганск, нужно потратить 200 тысяч рублей только на логистику (из расчета на один автомобиль). Таких денег у них нет и задачу будем решать мы, хотя у нас и не транспортная компания. Еще нам пишут из Западной Сибири, оттуда готовы поставить большие объемы фанеры. Но при обычной доставке она будет на вес золота. Таких примеров у меня много, по каждому ищем решение.

Несмотря на то, что я пока в этой работе принимаю несколько ограниченное участие, вполне определенные выводы по итогам семи месяцев работы могу сделать. Прежде всего, участие бизнеса в общественной мобилизации должно заключаться как в предоставлении ресурсов, так и в использовании имеющихся у него компетенций.

Перечень гуманитарных программ, в которых должен принять участие бизнес, не может ограничиваться продовольствием, стройматериалами, средствами гигиены, одеждой и медикаментами. Необходимо решать задачи по трудоустройству и образовательным программам, особой заботой окружить детей и пожилых людей.

Предприниматели нашей страны действительно активно участвуют в волонтерских и гуманитарных программах. Но эта работа будет намного эффективней, если ее организовать и скоординировать. Мы хорошо знаем, как быстро бизнес умеет объединяться и находить эффективные решения отраслевых или иных системных задач. Сегодня самое время поступить так для решения задач гуманитарных. Потому что сделать это нужно было еще вчера.