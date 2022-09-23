Как увеличить экономическую отдачу от бума внутреннего туризма: советы профессионалов

Фото: Оксана ЗУЙКО

Туризм в нашей стране долгое время фактически сводился к курортам Черного моря. О недоинвестированности отрасли наглядно говорит такой факт: по итогам 2019 года Россия занимала 158 место из 191 страны мира по доле туризма в ВВП.

Однако в последние три года ситуация начала стремительно меняться, чему способствовали как всем известные глобальные события, так и кратно возросшая поддержка государства сферы гостеприимства. О буме внутреннего туризма сегодня знает каждый. Особенно важно это в нынешних экономических реалиях: именно доходы от туризма дают такую необходимую подпитку бюджету и бизнесу во многих регионах страны. На конференции «Трансформация бизнеса в новых условиях: индустрия гостеприимства», прошедшей в медиагруппе «Комсомольская правда», профессионалы отрасли поделились теми инструментами, которые позволяют сегодня повышать эффективность бизнеса.

Технологический прорыв

Одним из самых ярко выраженных трендов последних лет в туризме стала растущая значимость технологических решений, будь то цифровые платформы-агрегаторы или мобильные приложения, виртуальные гиды или продвинутая аналитика клиентских запросов. Понятно, что индустрия гостеприимства и IT-индустрия изначально предполагают совершенно разные компетенции. Осуществить их синергию призвана Ассоциация технологического туризма, рассказал ее исполнительный директор Сергей Силевич:

- На нашей площадке мы стремимся объединить туристические и технологические компании. В первую очередь как раз для того, чтобы можно было вместе обсудить запросы отрасли и найти нужные решения, - отметил он.

Ассоциация готова оказать помощь компаниям из гостиничного бизнеса в том, чтобы найти на рынке IT-решение под конкретные запросы, а также привлечь необходимые ресурсы для решения возникших проблем: от экспертизы до привлечения инвестиций.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Одним из направлений деятельности в рамках Ассоциации может стать упрощение получения для туристических организаций государственной поддержки, добавил Силевич. На конференции напомнили, что только за последнее время в отрасли было введено более 70 мер поддержки.

На страже репутации

Об одном конкретном информационном направлении, которое становится с каждым годом все более актуальным, рассказал управляющий партнер консалтинговой компании Prognosis Сергей Сбитнев. Речь идет об управлении репутацией туристической компании в интернете:

— По различным опросам от 24% до 39% путешественников выбирают отель, основываясь на отзывах в интернете, — рассказал он. — При этом отзывы приходят из различных источников — от стойки ресепшен в самой гостинице до социальных сетей и откликов в популярных рекомендательных сервисах. Мы предлагаем услугу по сведению всех отзывов в одном месте и, главное, возможность через нашу систему непосредственно взаимодействовать с людьми, которые пишут эти отзывы. Ни для кого не секрет, что работа с негативными отзывами так же важна, как и с позитивными. И здесь мы предлагаем помощь в оперативном реагировании на кризисные инфоповоды. Многим знакома ситуация, когда приезжает селебрити и случается неприятность, которая тут же оказывается в блоге звезды. В течение 10 минут мы найдем негативный пост, оценим его и покажем вам, а также оперативно запустим экстренное реагирование.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Челябинские «изюминки»

В режиме видеомоста на конференции «Комсомольской правды» выступили представители индустрии из Челябинской области. В прошлом году число туристов в регионе составило около 4 миллионов человек, и более половины из них приехали из соседних областей Уральского федерального округа, сообщил генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Максим Мельников.

- Наша основная специализация – это природный туризм. 10 процентов территории Челябинской области – это заповедные охраняемые природные территории. С одной стороны, это наше преимущество, но с другой, некий сдерживающий фактор в плане ведения хозяйственной деятельности на этих территориях. Этот вопрос требует большого межведомственного взаимодействия. Дискуссии уже начались в профильных комитетах Госдумы. Мы хотели бы, чтобы и профильные ФОИВы подключились. Необходимо на законодательном уровне заключить понятие экологического туризма, экологических троп, - сказал Мельников.

В Челябинской области много достопримечательностей, интересных гостям со всей России. Это и национальный парк Таганай, и сплавы по рекам Ай и Юрюзань, и озеро Тургояк, на территории которого расположен один из лучших курортов региона клуб-отель «Золотой пляж», и историко-культурный заповедник Аркаим, и горнолыжные курорты «Солнечная долина», Завьялиха, Аджигардак, «Евразия».

Президент национального парка Тургояк Олег Сиротин предложил объединять уральские курорты в единую систему. «Только в этом случае мы сможем быть конкурентоспособными с лучшими мировыми курортами», - отметил он.

Появляются в регионе новые туристические объекты. В частности, собственник группы компаний «Улица бассейнов» Татьяна Денисова рассказала о планах строительства крупнейших в Европе термальных курортов, позволяющих принимать до полутора тысяч человек в час.

- Проекты разработаны, сейчас они проходят этап «упаковки» во франшизную сеть. Мы готовы любому инвестору предложить совместную работу, чтобы создать такой курорт. Расчеты показывают, что при инвестициях в 175 млн рублей и правильной загрузке проект выходит на окупаемость через 4 года, срок возведения 6 месяцев - заявила Денисова.

Валерий Томея, генеральный директор Златоустовской оружейной фабрики музея «Арсенал» — единственного в мире музея гравюры на металле — пригласил всех полюбоваться искусством мастеров фабрики, а искателей приключений искать золото Колчака, которое, по легенде, закопано в Златоусте. «Лопатами обеспечим», - пообещал директор музея.

Здоровый отдых

Бурно развивается в России отрасль санаторно-курортного туризма. В первом полугодии 2022 года она опередила показатели допандемийного 2019 года на 2,7%. Об этом участникам конференции рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

- В первую очередь это связано с увеличением внутренних поездок по стране. Что касается влияния тренда на постковидную реабилитацию, то пока она занимает не очень большую долю в общем объеме. И вместе с тем, мы можем с уверенностью сказать, что эта история в нашей стране тоже состоялась, - убежден Михаил Данилов.

Представитель Ассоциации оздоровительного туризма также напомнил, что 29 сентября в Москве будет представлен очередной рейтинг «Топ-100 российских здравниц», который со времени его первой публикации в 2016 году стал главным инструментом демонстрации эффективности финансовых вложений в отрасли.

В условиях серьезной конкуренции на рынке отели оздоровительного направления ищут свою особую нишу. Интересным опытом трансформации концепции поделилась генеральный менеджер отеля Rosa Springs 4* Елена Мосийчук. Гостиница находится на горнолыжном курорте «Роза Хутор», где основной туристический поток приходится на первые 4 месяца года. В связи с чем встал вопрос, как обеспечить загрузку в остальные восемь месяцев вне сезона. В результате была выработана концепция первого в России Life balance отеля.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Мы придерживаемся принципов превентивной медицины. Наша главная цель – не лечить симптомы болезни, а предотвращать их появление. Отдых в стиле Life balance, в первую очередь, это осознанное отношение к себе и к тому времени, которое вы проводите на отдыхе. Мы провели грандиозную работу с персоналом, изменили их мышление и повысили в их глазах ценность жизни в балансе, чтобы потом они помогли повысить качество отдыха и жизни каждого гостя. Нашей целевой аудиторией являются те люди, которые считают, что лучше четыре раза в год отдохнуть по неделе, чем один раз – целый месяц, - рассказала Елена Мосийчук.

Реконцепция отеля Rosa Springs 4* проходит по нескольким блокам: питание, медицина, здоровье, фитнес и дизайн. Все направления проработаны так, чтобы гармонично дополнять друг друга, что делает их максимально сбалансированными и помогает гостям наслаждаться отдыхом, в котором всё продуманно за них. К примеру, положительные отклики гостей заслужило разделение на шведском столе всех блюд на три грейда, в зависимости от их полезности и способа приготовления.

- В отеле мы сделали акцент на семьецентричность, усилили взрослую и детскую анимацию. Результаты уже заметны: этим летом среднее количество гостей на номер выросло с 2,1 до 2,3. И несмотря на то, что новая концепция еще только апробировалась, гости уже заметили изменения в качестве и разнообразии предоставляемых услуг. И мы рассчитываем, что в дальнейшем наша узнаваемость в этом сегменте будет только повышаться.