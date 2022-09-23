Стартовал приём заявок на международный конкурс Red Apple

Фото: Пресс-служба Red Apple Festival

Состав конкурсного жюри

В этом сезоне фестиваль остаётся международным. Приоткроем завесу тайны — судейство уже подтвердили эксперты из 14 стран мира: Бразилии, Индии, Индонезии, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, ОАЭ, Пакистана, Перу, Сербии, Турции, Филиппин, Чили.

Традиционно судьи будут распределены на три блока — по одному блоку в каждый из трёх конкурсов Red Apple: Creative, Marketing, Media. Имена членов жюри будут объявлены совсем скоро.

Новое — хорошо забытое старое

Red Apple возвращает категорию Young Creators в направление Creative. Это значит, что принять участие в фестивале снова смогут молодые специалисты до 27 лет. Подкатегории в Young Creators дублируют почти все категории конкурса Creative, а стоимость заявки будет оставаться фиксированной на протяжении всего периода подачи. В качестве основных критериев оценки выступают исполнение проекта и креативное решение.

Самое главное — работы в категории Young Creators будет судить общий для направления международный состав жюри, а не отдельный блок, как это было ранее.

Также в конкурсный блок Creative интегрирована подкатегория Concept. В данный конкурс принимаются работы в формате нереализованных кейсов — отличная возможность заявить о себе на этапе идеи.

Подача, голосование, результаты

Приём заявок на участие продлится до 13 января 2023 года. Голосование пройдёт по традиции в два этапа. Результаты будут объявлены в феврале 2023 года.