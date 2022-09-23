Определены победители конкурсного отбора вузов на проведение тренингов предпринимательских компетенций

Отобранные в рамках конкурса вузы представляют все федеральные округа страны, за исключением ЦФО. В Центральном федеральном округе тренинговой площадкой станет оператор конкурса — Московский физико-технический институт. Итоги отбора 19 сентября подвел Экспертный Совет, сформированный Минобрнауки России.

«Экспертный Совет отобрал 7 сильнейших заявок университетов из 31, прошедшей экспертизу. Университеты — победители отбора получат гранты и станут площадками для проведения тренингов предпринимательских компетенций для студентов. Тренинговая площадка появится в каждом федеральном округе России. Для учащихся российских вузов участие в тренинге — эффективный способ примерить на себя роль технологического предпринимателя и в формате деловой игры оценить свои возможности. Для ребят тренинги могут стать начальной точкой создания собственного стартапа. Особо хотел бы подчеркнуть отсутствие региональных ограничений — ребята могут записаться и пройти тренинг на любой из площадок», — сообщил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук. Он добавил, что тренинги проводятся в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства и призваны выявить и развить предпринимательские способности молодежи.

Сбор заявок от вузов на участие в отборе проводился Московским физико-техническим институтом с 3 августа по 2 сентября. Победителями конкурса стали: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева; Национальный исследовательский Томский государственный университет; Национальный исследовательский университет ИТМО; Южный федеральный университет; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; Северо-Кавказский федеральный университет и Дальневосточный федеральный университет. Также перечень победителей с указанием грантов опубликован на портале МФТИ.

Для более широкого охвата студенческой аудитории вузы-победители, а также МФТИ планируют привлечь к работе 47 вузов-партнеров. Таким образом, тренинги пройдут в 41 российском регионе. Партнерами каждого победителя выступают вузы, расположенные в регионах того же федерального округа.

Планируется, что до конца года в тренингах примут участие 30 тысяч студентов. Первый тренинг состоится уже 23 сентября на площадке МФТИ. Для удобства участников создана платформа проекта «Тренинги предпринимательских компетенций», где собрана информация о предстоящих мероприятиях и представлена возможность зарегистрироваться на них. Рекомендуется использовать Яндекс. Браузер или Google Chrome для корректного отображения регистрации и разделов платформы.

С помощью тренингов российские студенты смогут приобрести и развить навыки, необходимые для запуска технологических стартапов. Привлечение заинтересованных молодых людей в сферу технологического предпринимательства позволит повысить технологический потенциал страны.