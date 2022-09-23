Президент Южной Кореи публично назвал американских конгрессменов идиотами

Юн Сок Ёль Фото: REUTERS

«Следи за собой, будь осторожен», - пел Виктор Цой, кстати, кореец по отцу. А вот президент Южной Кореи Юн Сок Ёль за собой не следил, поэтому попал в серьезный дипломатический скандал, оскорбив высокопоставленных лиц в США.

Как пишет «Вашингтон Пост», конфуз произошел во время седьмой конференции по пополнению Глобального фонда в Нью-Йорке, на которой Байден пообещал, что США выделят $6 миллиардов на развитие здравоохранения во всем мире, в особенности на борьбу со СПИД, туберкулезом и малярией. Согласно американскому законодательству, подобные траты требуют одобрения Конгресса, и вот тут-то его и «подколол», сам того не желая, президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

- Это будет так унизительно для Байдена, если эти идиоты не одобрят его решение, - сказал Юн Сок Ёль про американских парламентариев в беседе со своими помощниками, не заметив стоящих рядом журналистов.

Видео со словами президента уже облетело корейские соцсети. Правда на следующий день администрация главы государства начала выкручиваться и выпустила заявление о том, что Юн Сок Ёль не имел ничего плохо, ведь он не назвал Байдена по имени, а то, что окружающим показалось словом «Байден», оказывается, было корейским словом, похожим по произношению. Да и вообще, речь шла не об американском конгрессе, а о корейском парламенте, где, видимо, полно «идиотов».

В самой Южной Корее не слишком поверили в неуклюжие оправдания. Оппозиция назвала все происходящее «дипломатической катастрофой».

А американцы не особо обиделись или, по крайней мере, сделали такой вид. Совет национальной безопасности США объявил, что «не комментирует» подобную информацию. «Наши отношения с Республикой Корея крепки и развиваются, - говорится в заявлении Совбеза. - Президент Байден рассчитывает на президента Юн Сок Ёля как на ключевого союзника, у обоих лидеров прошла хорошая и продуктивная встреча на полях Генассамблеи ООН».