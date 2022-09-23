Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Наши цели – нарастить объем промышленного производства, увеличить занятость населения»

Новая модель взаимодействия крупнейших отечественных нефтегазовых предприятий с производственными компаниями страны, а также роль государства в укреплении промышленной базы страны и достижение технологического суверенитета были обсуждены на пленарной сессии первого Промышленно-энергетического форума TNF-2022.

В форуме приняли участие вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и председатель правления и генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов.

Александр Моор во время своего выступления на форуме рассказал о реальных возможностях создания в России собственного конкурентоспособного нефтяного сервиса.

«Необходимо найти новые формы взаимодействия между компаниями ТЭК, как крупными заказчиками, и промышленными предприятиями. Мы в Тюменской области уже не одно десятилетие занимаемся выстраиванием таких взаимоотношений. Наши цели понятны – нарастить объем промышленного производства, увеличить занятость населения, нарастить компетенции. Большой эволюционный путь привел нас к идее создания межрегионального нефтегазового кластера, для того чтобы объединить предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты, чтобы перейти от плохой конкуренции к сотрудничеству и кооперации», – заявил губернатор Тюменской области.

Александр Моор пояснил, что нефтегазовый кластер области объединяет 90 предприятий из полутора десятков регионов страны и продолжает динамично развиваться. Глава региона убежден в реалистичности построения в стране крупных и высокотехнологичных сервисных компаний. Выполнение данной задачи станет эффективным ответом на вызовы, стоящие перед Россией.

«Относительно кластеров – мы давно этой темой занимаемся. Сегодня мы видели, как это реализуется в Тюмени. Мы со своей стороны это точно будем поддерживать, потому что такой подход вписывается в нашу промышленную политику», – поддержал Денис Мантуров инициативу Александра Моора.

Во время посещения завода компании «Уралмаш НГО Холдинг» по производству буровых установок заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и полпред президента России в УФО Владимир Якушев осмотрели новый буровой комплекс. Установка построена для газового месторождения на шельфе Карского моря. Доля отечественного оборудования, которое использовалось для создания этого бурового комплекса, достигло 95 процентов.

При осмотре выставки TNF EXPO, которая проходит в рамках Промышленно-энергетического форума, Денис Мантуров рассказал о работе российских компаний над замещением иностранных технологий и разработке отечественных продуктов для нефтегазовой отрасли. В момент введения первых антироссийских экономических санкций после присоединения Крыма в 2014 году уровень технологической независимости в отечественном нефтегазовом машиностроении составлял лишь 40 процентов. Теперь данный показатель достиг 60 процентов и работа в этом направлении продолжается.

Владимир Якушев выразил уверенность, что площадки подобные TNF, способствуют эффективному взаимодействию между поставщиком и заказчиком.

«Это ключевой момент в успешном развитии межотраслевой кооперации. Важно помочь поставщикам и заказчикам найти точки соприкосновения. В этой ситуации органы власти всех уровней выступают коммуникатором, который может посадить стороны за стол переговоров и вместе определить оптимальные пути взаимодействия», – подчеркнул полпред президента России в УФО.

Сегодня работа Первого Промышленно-энергетический форум TNF-2022 завершается.

«Искренне благодарю всех партнеров форума, которые давно стали друзьями нашего региона. Это «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть», НОВАТЭК, «СИБУР», «ЛУКОЙЛ», «Транснефть» и многие другие компании. Они создают неповторимую атмосферу форума, которая из года в год привлекает все большее количество участников. Наш девиз: TNF – место, где встречи приводят к результатам», – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.