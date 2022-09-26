Цены тоже бывают экстремальные

Для участников программы лояльности Fix Price выгода может составлять до 30%. Фото: пресс-служба Fix Price

- Мама, ты не поверишь! – радостно делилась впечатлениями о походе по магазинам 20-летняя Маша, приехавшая от друзей, у которых гостила в выходные. – Мы с девчонками пошли в Fix Price и там накупили два огромных пакета всяких вкусняшек, заплатив всего 1500! Там так все дешево, в разы дешевле, чем в других магазинах. У Ирки еще карта магазина была, мы получили сумасшедшую скидку!

Мама Оля, конечно, подозревала, что девчонки перед тем, как засесть за настольные игры, запаслись всякими «вредностями»: чипсами, сухариками, печенюшками и лимонадом - и ее это не очень-то радовало, но то, что вступившая во взрослую жизнь дочь начала понимать, что такое экономия, как раз наоборот.

Экономят все!

Время сейчас такое, что направо-налево особо не потранжиришь, а копейка, как известно, рубль бережет. Тем более, если закупаться в том же Fix Price, где и без того удерживаются низкие фиксированные цены, которые ниже, чем во многих других сетях. Взять, например, любимый Машин «Чоко-пай». Здесь упаковка в 168 г. стоит 79 рублей. А в соседнем продуктовом - 109. Что называется, почувствуйте разницу. И, кстати, многие ее уже прочувствовали. Об этом говорит цифра в 20 млн. Именно столько россиян сегодня успешно пользуются программой лояльности сети магазинов низких цен, покупая все, что нужно для дома и для семьи, с колоссальной экономией. За год число покупателей, открывших для себя «мир выгодных покупок» Fix Price, выросло на треть, то есть сразу на 5 миллионов человек. Такому прогрессу – только позавидовать.

А если немного углубиться в историю и посмотреть, с чего все начиналось, то показатели еще более впечатлят. Программа лояльности Fix Price была запущена в 2013 году. Первый миллион участников она набрала через четыре года, еще через два – их было уже 5 миллионов, а потом каждый год к числу тех, кто экономит в Fix Price, стало добавляться по 5 миллионов.

Фото: пресс-служба Fix Price

Вскрывайте карты, господа

А теперь подробнее – и о картах, и о баллах, и о промоакциях, за счет которых покупатели, выбравшие для себя Fix Price, могут хорошо сэкономить.

Итак, участие в программе лояльности начинается с покупки карты Fix Price в магазине. Цена, конечно же, символическая – всего 55 рублей. Кстати, с помощью карт – то есть с очень хорошей скидкой – с начала текущего года по всей федеральной сети магазинов низких цен было совершено более 50% покупок. То есть россияне, судя по всему, «раскусили» все прелести «скидочного пластика», а, если конкретнее, – экономные и рачительные хозяйки (женщин среди держателей карт большинство).

Получив карту, ее нужно зарегистрировать на сайте fix-price.com или в мобильном приложении Fix Price. Это займет всего пару минут. Можно потерпеть, если регистрация открывает такие «горизонты экономии», о которых раньше и не мечталось.

Кстати, если пластик с собой носить не хочется, карту можно получить и виртуальную. Для этого тоже нужно зарегистрироваться в приложении.

А дальше остается делать покупки (в случае с виртуальной картой, на кассе нужно будет предъявлять штрихкод из приложения), получать за них баллы, а потом тратить на другие товары.

То есть, например, купил человек к школе ребенку условные канцтовары, на карту «капнули» за них баллы, и в следующий раз за какую-нибудь, допустим, бытовую химию можно будет расплачиваться уже этими баллами. Один балл в программе лояльности Fix Price равен одному рублю. Приятная и честная пропорция, как раз для тех, кто знает толк в экономии. Причем, оплатить баллами можно до половины стоимости покупки! Система накопления прозрачная, честная и понятная, запутаться – еще нужно постараться. Ритейлер не обещает того, чего не может выполнить.

Фото: пресс-служба Fix Price

Копись балл большой и маленький

Сколько же баллов можно получить с одной покупки? Тут все просто.

За чек до 500 рублей на карту возвращается 1 % суммы. 2 % вернется, если товары обошлись на сумму более 500 рублей. И аж 10 % «упадет» баллами за покупку товаров из «Любимых категорий», приобретённых на сумму не менее 500 рублей. Но и это еще не все. За каждую четвертую покупку в течение месяца начисления увеличатся вдвое. Товары, которые продаются в сети по спец цене – до того низкой, что даже не верится, – тоже можно оплатить баллами, накопившимися на карте. Вот что значит – экономия! Кстати, ассортимент товаров, на которые устанавливается спец цена, постоянно меняется.

Любимый и недорогой

Теперь самое время рассказать, что же это за любимые категории, за покупку которых ритейлер дает больший процент баллов.

«В личном кабинете на сайте магазина или в мобильном приложении покупатель может выбирать две категории товаров из постоянного ассортимента, - поясняют в Fix Price. – Обычно это товары, которые чаще всего человек покупает. Например, в топ самых популярных категорий товаров в первом полугодии нынешнего года вошли товары для дома, средства личной гигиены, сладости и бытовая химия. Они же чаще выбираются и «любимыми». То есть на том, что человек постоянно покупает, будь то влажные салфетки, туалетная бумага или бумажные полотенца для кухни, он может хорошо сэкономить».

«Любимые категории» выбираются ежемесячно. В один месяц самыми выгодными можно сделать, скажем, продукты и игрушки, а в другой что-то полезное для дома или, например, косметику. Повышенное начисление баллов будет осуществляться за все товары в категории, а их количество исчисляется десятками.

Плюс к этим неизменным «плюшкам» - периодические акции он партнеров. Благодаря им за некоторые покупки начисляются дополнительные баллы, а чем больше баллов, тем больше экономия. Она для участников программы лояльности Fix Price может доходить аж до 30 процентов. Именно поэтому тех, кто не хочет «заморачиваться» с картой и отмахивается «это ж надо регистрироваться», среди покупателей Fix Price остается все меньше. Начав однажды по-настоящему экономить, ни один разумный человек не откажется больше от такой возможности. Вот и Маша, дочь Ольги, оказывается человек разумный и экономный. А мама-то переживала.

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