За бумажками не видно детей: как живет современный учитель

Правда ли, что современный российский учитель больше времени тратит на бумажки, чем на детей? Фото: Иван ВИСЛОВ

Недавно директор севастопольской гимназии Виктор Оганесян обратился с открытым письмом к министру образования Сергею Кравцову. Работать стало невозможно, жалуется педагог: учителя замучены тотальным контролем, бесконечными проверками и разнообразными отчетами. Правда ли, что современный российский учитель больше времени тратит на бумажки, чем на детей? Мы спросили об этом у самих учителей.

БЕСКОНЕЧНЫЕ ОТЧЕТЫ

Отчетности в самом деле очень много, признает учитель истории и обществознания лицея номер 3 города Галич Костромской области Елена Богданова.

- Учитель-предметник пишет учебные программы, бесконечно их корректирует, подстраивает под какие-то новые обстоятельства. Важную часть занимает классное руководство: обязательная документация, отчеты, проведение срочных мероприятий и составление планов для них, - говорит она.

Отчеты «прилетают» внезапно, в невероятном объеме и могут полностью парализовать учебный процесс, согласен пожелавший не называть себя замдиректора одной из школ Саранска. Времени на учеников не хватает:

- Например, отчёты по Пушкинской карте. Мало того, что в течение учебного года мы еженедельно отчитываться, сколько учеников имеют карты, сколько билетов по ним куплено, сколько средств потрачено, так ещё в конце учебного года нужно было отчитаться сколько за 9 месяцев было посещено культурных заведений с их названиями. Таких примеров по отчётам масса: летний отдых и трудоустройство, по правонарушениям и по заболевшим ОРЗ, ковидом и другими заболеваниями, по количеству участников различных акций, тематических уроков. Более того, к большинству отчётов требуется фото и видео отчёты. Для работы с учениками остаётся очень мало времени, - говорит педагог.

В школе Центра педагогического мастерства (Москва) ввели систему тьюторов, которые занимаются, в том числе и отчетностью, а у учителей руки развязаны, рассказал KP.RU сотрудник Центра:

- Преподавателям остается только делать свое дело. Мне нравится система, где для преподавателя высвобождается поле, в котором он может сосредоточиться на предмете, не отвлекаясь на другие мероприятия и задачи, - говорит наш собеседник.

Самая, не побоимся этого слова, иезуитская часть административной нагрузки – аттестация учителей, которым постоянно надо доказывать, что они не зря занимают свое место.

- Ты должен все время подтверждать, что разбираешься в элементарных вещах учебной программы. И неважно, что твои ученики целенаправленно к тебе ведут своих детей и хотят, чтобы они учились только у тебя, - говорит Елена Богданова.

НЕСЧАСТНОЕ ЗВЕНО

Обращает на себя внимание абсурдность требований «сверху»: так, в небольшом городе Галич, как рассказывает Елена Богданова, проверяют учителей, хороши ли они в своем предмете, а ведь учителей-то нет. Нехватка кадров жуткая. Никто работать не идет – в том числе из-за низкой зарплаты.

- Раньше шли в педагогический вуз лучшие. Сейчас далеко не так. В некоторых школах уже настолько не хватает учителей, что один преподаватель ведет сразу несколько предметов из разных сфер. Нужно быть семи пядей во лбу, чтобы преподавать и лирику, и физику. Если уйдут преподаватели со стажем из нашей школы, то страшно представить, что будет. Я надеюсь, что зарплату учителям повысят. Многие не идут работать учителями, потому что зарплата низкая, а нервов нужно истратить кучу, - говорит Елена Богданова.

Несмотря на то, что чиновники пытаются, как кажется, регулировать все, есть важные вещи, которые не регламентируются никак – а надо бы. Например, взаимоотношения с родителями. Не секрет, что учитель в цепочке «педагог – ребенок – родитель» оказался самым несчастным звеном. Родители могут собраться и отстранить учителя от ведения класса. Они могут даже добиться увольнения учителя. Дети снимают происходящее на уроке на смартфоны, и ты по итогам этих записей всегда виноват – вне зависимости от контекста. Педагог из Саранска рассказывает характерную историю:

- Подросток был задержан сотрудниками полиции за распитие пива в общественном месте. Было проведено освидетельствование, составлен протокол. Все по закону. Когда сведения о правонарушителе пришли в школу и я пригласила маму для беседы, то она мне заявила, что он и не пил вовсе, что он волонтер-эколог, он увидел банку с недопитым пивом на асфальте и поднял её, чтобы отнести в мусорку! А тут как раз и патруль его схватил, - говорит педагог.

Конечно, мама всегда права. А педагог не прав. Справедливости ради, в реальной жизни педагог тоже бывает действительно не прав: учителя срываются на детей, потому что – выгорание, усталость, сдали нервы. Но системы, которая реально регулировала бы отношения «учитель – дети – родители» нет.

Но так – в обычной школе. Педагог школы Центра педагогического мастерства говорит, что у них-то система есть, и она работает: преподаватели сами выбирают количество часов, которое они ведут, по своим силам. Результат: никакого выгорания. Безусловно, такая система работает только там, где в избытке кадров. Одно дело Москва, другое – Галич Костромской области.

По данным Росстата, средняя зарплата учителя в России в 2021 году составила 62,2 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧУТЬ ВЫШЕ МИНИМАЛКИ

Работа учителя – адская. Но как им все-таки платят? По данным Росстата, средняя зарплата учителя в России в 2021 году составила 62,2 тысячи рублей. Эта цифра быстро растет: так, в 2019-м было только 47,8 тыс. Плохая новость: деньги критически зависят от региона. Так, в Москве она составляет 99,6 тысячи рублей. В областных центрах 25-30 тысяч. В деревне учитель может зарабатывать и 12-17 тысяч, то есть вплотную приближаться к неквалифицированным бедолагам, которые сидят на «минималке».

Почему так, ведь дети везде одинаковы, и возиться с ними что в Москве, что в деревне – труд сопоставимый? А все потому, что отличается подчинение школ: федеральное, региональное, муниципальное. От этого зависит оклад. Сложно представить себе школу федерального подчинения в деревне. Отсюда и результат.

Конечно, помимо оклада, есть прибавки. За переработку, классное руководство, трудный климат. В деревне учителям могут компенсировать часть расходов по ЖКХ. Поэтому сельский учитель на Чукотке «богаче» бедняги из Тверской области, но там, извините, и цены другие. А в целом средние цифры неплохо отражают реальность. И выходит, что, если быть учителем, то в Москве. А она не резиновая.

ДЕНЕГ НЕТ, ТАК ХОТЬ ОТ ПОЗОРА ИЗБАВЬТЕ

С деньгами как есть, так и есть. А когда их мало, все раздражает. И в первую голову унизительная аттестация.

- Надо отменить аттестацию учителей, это издевательство. За надбавку в тысячу рублей учитель каждые пять лет проходит процедуру дознания, процедуру идентификации. У учеников высокие результаты? Ну и что. Много победителей олимпиад? Ну и что. Нет жалоб со стороны родителей? Ну и что. Причём, чтобы доказать, надо собрать побольше всяких справок, характеристик и прочих бумажек, каждая из которых стоит определённое количество баллов. Да разве можно в баллах измерить труд учителя? – кипятится директор севастопольской гимназии Виктор Оганесян.

Разговоры о том, что в самом деле отменят, или «реформируют», ходят. Будут брать во внимание успехи детей, и, конечно, стаж. Но это пока разговоры.

КОММЕНТАРИЙ

Арслан Хасавов, главный редактор «Учительской газеты», член Общественного совета при Министерстве просвещения РФ:

В июле президент страны подписал закон, согласно которому был установлен исчерпывающий перечень документов, которые можно требовать от учителя. Отныне в перечне всего два обязательных документа – это рабочая программа предмета и журнал учета успеваемости. Кроме того, электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде. Другие три документа из перечня коснутся только классных руководителей и педагогов, отвечающих за внеурочную деятельность. А ведомства, которые захотят получить дополнительные сведения, должны будут прежде согласовать свой запрос с Минпросвещения.

Также совсем недавно из законодательства было исключено понятие «образовательная услуга», долгие годы буквально «резавшее слух» педагогическому сообществу и становившееся причиной неверной трактовки целеполагания в работе учителя и даже конфликтов.

Что касается классного руководства, то, безусловно, оно отнимает немало времени и сил. В этой связи еще с 1 сентября 2020 года классным руководителям была установлена доплата в размере 5000 рублей ежемесячно. В случаях, когда педагог берет на себя классное руководство двумя классами, ежемесячное вознаграждение удваивается.

Также в обращениях прозвучало укоренившаяся мысль о том, что мало кто стремится к освоению педагогических специальностей. Вместе с тем, в последние годы конкурс в педвузы стабильно растет, увеличивается и средний балл ЕГЭ у поступающих.