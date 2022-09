Юрий Марин: В наше время, благодаря технологиям, открываются уникальные возможности

Благодаря повсеместному использованию мобильных гаджетов и новым технологиям, рынок интернет-рекламы стремительно развивается. Но реклама может не только передавать информацию коммерческого характера, а стать настоящим произведением современного искусства. Известный продюсер Юрий Марин, неоднократный призёр фестиваля «Каннские львы», рассказал об особенностях работы в мире рекламы и продюсирования современных интернет-проектов.

- Юрий, Вы являетесь одним из самых успешных рекламных продюсеров в России и реализовали огромное количество уникальных проектов. В каких компаниях Вы работали?

- Я работаю в сфере продвижения интернет-проектов более 14 лет. Последние 10 лет работал в крупнейшей российской рекламно-коммуникационной группе «BBDO Moscow», сначала на должности Sr. Digital Producer (старший продюсер интерактивных проектов), затем (с 2017г.) — Head of Digital Production (руководитель отдела диджитал-производства).

До BBDO Moscow я работал в креативном агентстве Saatchi & Saatchi Moscow (2010-2012), до него — в Яндексе (2008-2009) и РОЦИТ (2006-2008).

- Юрий, Вы состоите в Ассоциации Развития Интернет-рекламы. Что, по-вашему, дают подобные ассоциации экспертам, состоящим в них и индустрии в целом?

- Да. Я являюсь членом профессиональной ассоциации АРИР и вхожу в состав комитета AdTech Innovations&Startups и комитета по персонализированной рекламе и технологиям управления пользовательским опытом.

Цель АРИР в том, чтобы помогать участникам внедрять лучший мировой опыт на российский рынок. Ассоциация объединяет лидирующие интернет-площадки, технологические платформы, рекламные агентства, измерителей и крупнейших рекламодателей - ведущих игроков рынка интерактивной рекламы России, включая более 100 участников, обеспечивающих экономику рекламными, коммуникационными и аналитическими инструментами.

Членство в АРИР открывает большие возможности перед всеми участниками. Например, принимать участие в исследованиях рынка, повышать квалификацию сотрудников, быть в курсе последних трендов и проблематик рынков или стать самому трендсеттером.

- Как работает АРИР?

- В Ассоциации есть несколько комитетов и рабочих групп. К примеру, Индустриальные комитеты предоставляют исследования и измерения всех сегментов рынка интерактивной рекламы в РФ и мире. Комитет по Big Data & Programmatic, занимающийся развитием рынка данных и программатик в России. Есть комитет по Digital Audio Ad, способствующий развитию и стандартизации рынка аудио-рекламы.

Лично я тружусь в комитете по AdTech Innovations&Startups и занимаюсь тем, что превращаю креативные идеи в работающие проекты с фокусом на интернет. Подбираю подходящую технологию, оцениваю сроки и риски, ищу партнеров на реализацию, создаю план производства и помогаю с запуском проекта. Как правило, на выходе получаются сайты, мобильные приложения, интернет-видео, соцмедиа-активации.

- Расскажите о самом запоминающемся проекте.

- Пожалуй, одним из самых ярких проектов за последние несколько лет стала кампания BIRDS RECORDS для WWF и Яндекс.Музыки, песню для которой написал Иван Дорн. Это довольно громкая кампания, про ее презентацию рассказывалось и у Ивана Урганта на «Первом канале».

- Кто из самых крупных клиентов у вас значится в портфолио?

- В BBDO Moscow моим основным клиентом была компания Mars LLC, производящая шоколадные батончики (Snickers, Twix, M&M's и т.д.), а также широкую линейку кормов для животных (Whiskas, Kitekat, Pedigree, Sheba и т.д.). В принципе, почти любая реклама Snickers, Twix, Whiskas прошла через мои руки, т.к. все кампании были 360, то есть были представлены в том числе и в интернете.

Помимо этого я делал проекты для Google - это был запуск голосового поиска Google в России. Ещё для Яндекс, OBI, «ФрутоНяни» и других брендов.

- Какова Ваша роль как продюсера в интернет-проектах?

- Одним из основных моментов, который нужно понимать - я не снимаю рекламные ролики. Этим занимаются другие люди. Иногда я организовывал съемки, но только в тех случаях, когда видео снимается как часть интерактивного проекта. Я продюсирую, другими словами разрабатываю весь проект и способствую его воплощению в жизнь. Это требует концентрации на идее с одной стороны, и ясного понимания всех сторон реализации проекта — с другой. Так на свет появляются по-настоящему интересные вещи. Хороший пример — это интернет-спектакль «О чем говорят животные» с «Квартетом И» для Whiskas/Pedigree (легко гуглится по запросу «о чем говорят животные квартет и») — это мой проект. Другой пример — интерактивные видеоклип «Спиннер» для группы Хлеб, который можно было посмотреть в нескольких режимах и который делался вместе с брендом Snickers.

- Какие из реализованных проектов Вы бы отметили как самые значимые в Вашей карьере?

- Если говорить о моих самых громких проектах, я бы отметил несколько. Это и упомянутая выше BIRDS RECORDS для WWF и Яндекс.Музыки (2019). Потом другие проекты, получившие различные награды: Eurobest, The One Show, Perfect Search для Perfect FIT (2019). SNICKERS Hungry Remix (2017) — интерактивное видео с группой «Хлеб» и DODO Open Source AI Pizza (2020).

Также было несколько интересных проектов с компанией MARS LLC. Это #TakeMEMEHome для Pedigree (2019), WHISKAS & PEDIGREE World Animal Day (2017) — интерактивное видео с «Квартетом И». WHISKAS Growing Together (2015) — очень качественное мобильное приложение от Whiskas для тех, кто завел котенка и не знает, как за ним ухаживать.

- У Вас ведь много престижных наград, в том числе международных?

- Да, под моим руководством digital-команда BBDO получила значимые международные призы. На фестивале «Каннские львы» мы получили серебряного льва (2016) за кампанию pUp syndrome для Pedigree и бронзового льва (2018) за «1 аф класс» для Pedigree.

Есть и призы от EPICA Awards: Gold (2019) за Perfect Search и Gold (2019) за #TakeMEMEHome. Потом ещё Eurobest: Grand Prix (2021) за Birds Records — это гран-при крупного европейского фестиваля, важное достижение для России. The One Show: Honoree (2021) за Birds Records, Webby: Honoree (2020) за Perfect Search

Также награды от ADCE: Gold (2020) за Birds Records в Interactive & Mobile и New Use of Media, Silver (2020) за Birds Records в Integrated and Innovation и Branded Content, Gold (2020) за #TakeMEMEHome в New Use of Media, Silver (2020) за Open Source Pizza в Interactive & Mobile.

- Какие перспективы Вы видите на современном рынке рекламы?

- В наше время, благодаря технологиям, открываются уникальные возможности. Появляется много интерактивных проектов, в том числе с участием известных людей. Сфера рекламы активно развивается и я уверен, впереди мы увидим еще много интересных и ярких проектов, реализуемых через Интернет и мобильные приложения.