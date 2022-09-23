Александр Бурков: «Сегодня историческое событие для Донбасса, России и всего Русского Мира»

Губернатор Омской Александр Бурков обратился к землякам со словами благодарности за поддержку референдума на территории Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Фото: omskportal.ru

В историческом комплексе «Омская крепость» прошел физкультурно-патриотический фестиваль «Россия – Донбасс: сила единства». Девиз праздника в поддержку референдума о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» – «Своих не бросаем».

«Сегодня историческое событие для Донбасса. Историческое событие для России, для всего Русского Мира. Сегодня на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начался референдум о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации. Люди, которые там жили и живут, всегда были и считали себя русскими, всегда хотели жить с Россией. Сегодня Россия - единственная надежда сохранить мирную жизнь на этой земле», - обратился Александр Бурков к пришедшим на территорию крепости омичам.

Губернатор напомнил, что регион взял шефство над городом Стаханов Луганской народной Республики.

«Мужчины Стаханова встали под ружье, и ушли защищать свою землю, а дети и женщины ютятся в холодных подвалах. Мы делаем все возможное, чтобы помочь отремонтировать детские сады, больницы, жилые дома, чтобы восстановить мирную жизнь. Жители Стаханова сегодня также идут голосовать на референдум. Референдум – это законный выбор своего будущего, будущего своих детей и внуков», - сказал Александр Бурков.

Глава области выразил уверенность, что победить в войне против русского мира можно лишь сплотившись и встав против врага всем миром.

Александр Бурков процитировал обращение великого русского полководца Александра Суворова к российскому императору Павлу I после перехода в 1799 году русской армии через Альпы. Тогда союзники России - австрийцы предали русскую армию и оставили в безвыходном положении. «Давайте выпустим две медали, для русских воинов напишем «С нами Бог!», а для австрийцев – «Бог с вами!», - сказал тогда Александр Суворов. Александр Бурков подчеркнул, что сегодня то же самое сказать европейцам и всему западному миру.

- Мы верим, что наши воины, наши ребята сражаются за правду, за русский народ, за исконно русские территории. Победа будет за нами!