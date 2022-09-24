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Общество24 сентября 2022 10:45

«Спасались электропростынями и чаем»: чем согревались россияне в ожидании отопления

Россияне стали чаще покупать дождевики и электропростыни в сентябре 2022 года
Елена ОДИНЦОВА
Первый осенний месяц во многих регионах действительно выдался необычно холодным для этого времени года

Первый осенний месяц во многих регионах действительно выдался необычно холодным для этого времени года

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ночью калачиком на электропростыни. Днем — в термобелье, с чашкой чая, у электрокамина. Не смейтесь — примерно так провели сентябрь многие россияне, судя по наиболее массовым покупкам в интернет-магазинах.

Первый осенний месяц во многих регионах действительно выдался необычно холодным для этого времени года. И отопление еще не включили. Итог - на обогреватели, термобелье и даже электрочайники спрос вырос более, чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные ценового агрегатора Price.ru.

По данным аналитиков агрегатора, самыми хитовыми сентябрьскими товарами оказались дождевики (+146% спроса) и электропростыни (+133%). Электропростынь — это такая современная альтернатива обычным обогревателям. Помогает не замерзнуть ночью при отсутствии отопления или просто подогреть холодную постель. Она кладется на матрас, как обычная простыня, включается в сеть и управляется с помощью пульта (можно лежа регулировать температуру, есть таймер). Чаще всего, по данным price.ru, греются электропростынями в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Средний диапазон цен на них в российских интернет-магазинах - от 3 до 7 тысяч рублей.

На более традиционные обогреватели, спрос на которые лишь чуть-чуть отстает от электропростынного, разброс цен больше (как и количество моделей). Начинается он от 2 800 рублей (Hyundai H-HG2-29-UI686).

Вырос спроса и на электрокамины. Как отмечают в price.ru, это новая сезонная осенняя тенденция последних пары -тройки лет. Эксперты связывают ее с распространением удаленки и стремлением «обуютить» свое жилище.

-Мы ожидаем возвращения показателей спроса на приборы для обогрева к норме после того, как в большинстве регионов России включат отопление, – прокомментировал исследование директор по маркетингу и аналитике Price.ru Денис Логанов.

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