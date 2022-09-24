«Спасались электропростынями и чаем»: чем согревались россияне в ожидании отопления

Первый осенний месяц во многих регионах действительно выдался необычно холодным для этого времени года Фото: Евгения ГУСЕВА

Ночью калачиком на электропростыни. Днем — в термобелье, с чашкой чая, у электрокамина. Не смейтесь — примерно так провели сентябрь многие россияне, судя по наиболее массовым покупкам в интернет-магазинах.

Первый осенний месяц во многих регионах действительно выдался необычно холодным для этого времени года. И отопление еще не включили. Итог - на обогреватели, термобелье и даже электрочайники спрос вырос более, чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные ценового агрегатора Price.ru.

По данным аналитиков агрегатора, самыми хитовыми сентябрьскими товарами оказались дождевики (+146% спроса) и электропростыни (+133%). Электропростынь — это такая современная альтернатива обычным обогревателям. Помогает не замерзнуть ночью при отсутствии отопления или просто подогреть холодную постель. Она кладется на матрас, как обычная простыня, включается в сеть и управляется с помощью пульта (можно лежа регулировать температуру, есть таймер). Чаще всего, по данным price.ru, греются электропростынями в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Средний диапазон цен на них в российских интернет-магазинах - от 3 до 7 тысяч рублей.

На более традиционные обогреватели, спрос на которые лишь чуть-чуть отстает от электропростынного, разброс цен больше (как и количество моделей). Начинается он от 2 800 рублей (Hyundai H-HG2-29-UI686).

Вырос спроса и на электрокамины. Как отмечают в price.ru, это новая сезонная осенняя тенденция последних пары -тройки лет. Эксперты связывают ее с распространением удаленки и стремлением «обуютить» свое жилище.

-Мы ожидаем возвращения показателей спроса на приборы для обогрева к норме после того, как в большинстве регионов России включат отопление, – прокомментировал исследование директор по маркетингу и аналитике Price.ru Денис Логанов.