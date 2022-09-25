56-летняя звезда «Форреста Гампа» и «Карточного домика» Робин Райт подала на развод с 37-летним мужем

Робин Райт подала на развод с молодым мужем. Фото: EAST NEWS

Голливудская звезда Робин Райт подала на развод с мужем, топ-менеджером модного дома Saint Laurent Клеманом Жироде. Актриса прожила с молодым супругом четыре года. В долгосрочность этого союза с самого начала мало кто верил. Когда пара поженилась, Робин было 52 года, а Клеману – 33. Все-таки 19 лет разницы – слишком много. Видимо, это и разрушило их брак.

По информации портала TMZ, заявление на развод подала Робин. В качестве причины расставания она указала «непримиримые разногласия». В бумагах также говорится, что супруги расстались еще в июле.

Робин начала встречаться с Клеманом в 2017 году. Уже в следующем году влюбленные поженились. Жених и невеста познакомились, когда актриса стала «лицом» модного дома Saint Laurent. Их рабочие отношения со временем переросли в служебный роман. Робин и Клеман сыграли свадьбу на родине жениха во Франции, в городке Ла-Рош-сюр-Бюи.

Робин познакомилась с будущим мужем, когда стала "лицом" модного дома Yves Saint Laurent. Фото: EAST NEWS

Звезда сериалов «Карточный домик», «Санта-Барбара» и фильма «Форрест Гамп» пережила болезненный развод с актером Шоном Пенном. Когда-то Робин увела Шона у самой Мадонны, которая и по сей день заявляет, что Пенн был ее единственной большой любовью. Семейную жизнь Робин Райт и Шона Пена нельзя назвать тихой: пара то сходилась, то расходилась. В браке у них родилось двое детей – сын Хоппер и дочь Дилан.

Первоначально Шон Пенн подал на развод в 2007 году, говорят, в тот момент у него закрутился роман с моделью Петрой Немковой. Но тогда супруги все-таки помирились. В апреле 2009 года Шон и Робин снова разъехались и начали сбор документов для расторжения брака. Причиной размолвки стала обида Райт на то, что Пенн не упомянул ее в торжественной речи во время вручения ему "Оскара" за фильм "Харви Милк". Однако уже в мае они снова воссоединились. Следующую попытку разойтись пара предприняла в августе 2009 года, когда Райт передала документы в суд. Тогда она заявила, что уже не намерена возвращаться к Пену. В 2010 году супруги решили расстаться окончательно, проведя вместе 14 лет.

Шон Пенн и Робин Райт были женаты 14 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После развода Робин недолго томилась одна. Она начала встречаться с коллегой по фильму «Бастион» Беном Фостером. Бен был моложе Робин на 14 лет, что не помешало паре объявить о помолвке. Впрочем, до алтаря дело так и не дошло – влюбленные расстались.