Мобилизация, которая проходит сейчас в России, является частичной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеграм-канал сайта "Объясняем.рф", созданный для оперативного освещения актуальных вопросов, сообщил, где можно получить информацию о брони от мобилизации. Дело в том, что мобилизация, которая проходит сейчас в России, является частичной. В Министерстве обороны обнародовали перечень граждан, которые могут претендовать на отсрочку. К этой категории относятся:

- признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

- студенты, получающие первое высшее или среднее профессиональное образование и обучающиеся по очной и очно-заочной формам;

- занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем (если родственник не инвалид I группы, необходимость в уходе следует подтвердить, причем, отсрочку дают только в случае, если нет других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан);

- опекуны или попечители несовершеннолетнего родного брата или родной сестры при отсутствии других законных представителей;

- мужчины, у которых четверо и более детей до 16 лет, либо мужчины, воспитывающие без матери одного ребенка и более до 16 лет;

- женщины, у которых один ребенок и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности от 22 недель;

- мужчины, у которых трое детей в возрасте до 16 лет и беременная жена на сроке от 22 недель;

- граждане, чьи матери воспитывают четверых и более детей без мужа при условии, что эти дети младше восьми лет;

- члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы.

Кроме того, многим гражданам положена бронь от призыва в связи с особенностями их работы – эти списки определяет правительство. К этой категории относятся, в частности, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Минобороны так же приняло решение дать отсрочку от частичной мобилизации специалистам высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора. Среди тех, кого призывать на военную службу пока не будут, граждане с высшим профильным образованием, работающие в банковской сфере, IT-сфере, организациях, являющихся операторами сотовой связи, а также в СМИ. В Минобороны объяснили, что это вызвано необходимостью обеспечить стабильную работу финансовой системы страны, а также высокотехнологичных отраслей и системообразующих предприятий (подробнее см. «Подать списки в Генштаб: как оформить отсрочку для сотрудников, которые подлежат мобилизации»)

Если вы работаете на предприятии в одной из этих сфер, то информацию о брони можно получить в военно-учётном столе (отделе кадров) вашей организации. Об этом сообщает Телеграм-канал сайта «Объясняем.рф». Однако следует помнить, что бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком. Поэтому если вы уволитесь или будете переведены с забронированной должности, то потеряете право на отсрочку.