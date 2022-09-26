Возлюбленный небес

Олег Валерианович безупречен в любых образах (Бузыкин в «Осеннем марафоне», 1979 г.). Фото: Кадр из фильма

«Небеса не поскупились, отпустив Басилашвили и высокий рост, и красивое лицо, и обаяние, и осанку, и благородство манер, и главное - замечательный актерский талант», - писал Эльдар Рязанов. Режиссер, который подарил ему его лучшие кинороли. Рязанов азартно экспериментировал с ним, приглашая то на роль несчастного, без вины отправившегося на зону Платона Рябинина в «Вокзале для двоих», то на роли подлецов Самохвалова и Мерзляева в «Служебном романе» и «О бедном гусаре замолвите слово», то на роль трогательного старика, влюбившегося в хищную барышню в «Небесах обетованных». Оказывалось, что Олег Валерианович безупречен в любых образах.

И точно так же он был безупречен в роли Бузыкина - героя «Осеннего марафона», который никому не мог сказать нет. Георгий Данелия пригласил Басилашвили на очень важную и личную для себя роль почти случайно - и ни на секунду об этом не пожалел, называя свой выбор большой удачей.

Только этих пяти ролей хватило бы, чтобы считать кинокарьеру удавшейся. А ролей были десятки, и это не считая спектаклей в питерском БДТ, живым символом которого Басилашвили остается уже несколько десятилетий.

Он один из последних могикан большого советского кинематографа. За последние годы ушло множество замечательных артистов - Армен Джигарханян, Василий Лановой, Валентин Гафт, Андрей Мягков, Владимир Меньшов… Это счастье, что Басилашвили по-прежнему с нами. Здоровья ему - и это не ритуальное, а абсолютно искреннее и человеческое пожелание, почти просьба. Живите долго и играйте долго, Олег Валерианович!