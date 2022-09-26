Мурзик, ну ты и кадр!

Фото: Jonathan Casey/Animal friends comedy pets 2022

Победитель, которого выбирают среди авторов тысяч присланных работ, получает 2000 фунтов стерлингов (125 тысяч рублей), а в придачу - право выбрать организацию по защите животных, которая получит грант на 5000 фунтов стерлингов (315 тысяч рублей).

Фото: Chris Johnson/ Animal friends comedy pets 2022

В этом году почетная награда досталась японскому фотографу Кеничи Моринага за снимок под названием Boom! Boom! (вы его можете увидеть в левом верхнем углу страницы). Два упрямых кота столкнулись на одном узком заборе. Никто не хотел уступать дорогу, так что они стали бодаться как два завзятых барана. Такой кадр удалось схватить Моринаге.

Фото: Sarah Fiona Helme/Animal friends comedy pets 2022

Японец рассказал, что его страстью является фотосъемка уличных котов. Она стала его настоящим увлечением во время путешествия в Европу. Там он их фотографировал на фоне достопримечательностей.

- Когда я вернулся в Японию, я стал ездить по маленьким островкам и снимать на камеру кошек. Они так поднимали мне настроение, особенно после двух лет пандемии. Нет ничего более смешного, чем кот, который пытается что-то делать с серьезным видом, - уверяет Кеничи Моринага.

Фото: Kenichi Morinaga/Animal friends comedy pets 2022

Впрочем, другие животные тоже не были обойдены вниманием организаторами премии. Они учредили отдельные номинации для «Лучшего пса» и «Лучшей лошади», а в отдельной категории победы удостоились питомцы, которые больше всего похожи на своих хозяев.