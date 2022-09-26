Екатерина Климова объявила войну бывшему мужу: Игорь Петренко не сможет выехать из страны

Екатерина Климова требует запретить выезд за границу бывшему мужу Игорю Петренко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Многодетная мама Екатерина Климова, которая после трёх разводов тщательно оберегает личную жизнь от чужих глаз, вновь стала героиней светских хроник. Потому что шила в мешке не утаишь: репортеры обнаружили в базе судебных приставов второго мужа актрисы Игоря Петренко. Информация эта открытая: на сайте ФССП написано черным по белому, что экс-супруг задолжал по алиментам 360 тысяч рублей. Это деньги на содержание двоих сыновей: 15-летнего Матвея и 14-летнего Корнея.

Какую именно сумму и как часто должен платить Петренко, знает лишь он сам да Екатерина Климова. Плюс нотариус, который в декабре 2015 года заключил между бывшими договор о выплатах на детей. Вовсе не обязательно актер каждый месяц отправляет сыновьям 25% от доходов: всё зависит от деталей соглашения между родителями.

Однако, со своими обязательствами, какими бы они ни были, Игорь Петренко не справляется уже несколько месяцев, из-за чего в мае-2022 Климова обратилась к судебными приставам. Похоже, у служителей закона тоже пока не получается дисциплинировать знаменитого должника: сумма в 360 тысяч висит мертвым грузом.

Екатерина Климова объявила войну бывшему мужу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина Климова объявила войну бывшему мужу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как выяснил сайт KP.RU, Екатерина Климова настроена решительно: по ее требованию судебный пристав-исполнитель подал иск в суд о запрете на выезд за границу бывшего мужа. Судебное заседание назначено на 14 ноября.

Тем временем, Петренко, у которого после развода с актрисой родились еще трое детей, по-прежнему востребован в кино. В этом году он появился сразу в нескольких проектах: сериалах "Союз спасения. Время гнева", "Смерш. Новое", "Начальник разведки", "Чернобыль". Еще несколько фильмов у артиста в работе: "Баренцево море", "Доктор Краснов", международная драма "Нюрнберг".

А вот с бизнесом у Игоря Петренко не задалось. По данным KP.RU, в разное время актер был учредителем в трех фирмах: торговал парфюмерией, косметикой и даже занимался пассажирскими перевозками. Последняя из этих компаний ликвидирована еще в 2016 году.