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Политика26 сентября 2022 0:00

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 сентября 2022 года: Кличко заявил об ошибках Киева, а Зеленский стал самым влиятельным евреем

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 сентября 2022 года
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Виталий Кличко заявил, что украинские власти сделали много ошибок

Виталий Кличко заявил, что украинские власти сделали много ошибок

Фото: REUTERS

КИЕВ НАДЕЛАЛ ОШИБОК

Сэр Киева экс-боксер и златоуст, которому завидовал бы сам Цицерон, Виталий Кличко заявил, что украинские власти сделали много ошибок. Но это не те ошибки, которые бы могли назвать мы с вами, вроде невыполнения Минских соглашений, наращивание агрессии против ЛДНР и т.д.

- Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления, - заявил Кличко-старший и пояснил, что "сейчас не время о них говорить", однако после "настанет время поговорить обо всех них".

Почему бы и нет. Например, тихим вечером у камина в своем доме где-нибудь в Гамбурге или другом городе Германии, гражданином которой мэр Киева Виталий Кличко давно является.

САМЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ В МИРЕ ЕВРЕЙ

The Jerusalem Post составил рейтинг самых влиятельных евреев мира. Им, по версии издания, стал совсем даже и не президент Израиля Яир Лапид, который остановился на втором месте. И не премьер-министр Франции Элизабет Борн, довольствовавшаяся третьим местом в этом рейтинге. Нет, самым-самым среди евреев стал президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский. А Государственный секретарь США Энтони Блинкен в этом рейтинге смог добиться только позорного 8-го места. Совсем, как иноагент в России, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который на недавнем турнире шахматистов в США из 9-ти мест смог занять только девятое.

При этом, более всего Зеленский в мире прославился совершенно откровенным попрошайничеством. Евреи, что там с вами случилось?

В ПОЛЬШЕ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ ФАЛЬШИВЫЙ УГОЛЬ

Новая форма мошенничества появилась в Польше на фоне нарастающего энергетического кризиса. Мошенники стали торговать фальшивым углем. Схема проста – после заказа в интернете и оплаты покупки хозяевам доставляют товар, как это произошло с одной женщиной. Которая не могла нарадоваться, что ей все привезли и выгрузили, куда она показала, но радовалась лишь до тех пор, пока не прошли первые осенние дожди. Которые смыли краску с "угля", оказавшегося обычными камнями.

Польские газеты пишут, что произошло уже несколько аналогичных случаев. А некоторые допускают, что мошенники – вовсе и не поляки даже, а соседи из некой страны, расположенной по соседству с Польшей. И вовсе и не на западе, как некоторые могли бы подумать.

В РОССИЙСКОМ ХЕРСОНЕ РОССИЙСКИЙ ГАЗ

Референдум в Херсонской области, в исходе которого никто не сомневается, еще далек от завершения, а область уже вкушает первые плоды от смены "гражданства". Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что Херсонская область перешла на газоснабжение из России и не зависит более от газовой системы Украины.

- То количество газа, которое нам нужно на всю область, чтобы обеспечить работу котельных и бытовой сектор, мы будем получать теперь уже из России. Как ни старалась Украина, но нам теперь не нужен их газ, у нас теперь есть российский, - заявил Сальдо журналистам и пообещал. - Объемы достаточные, чтобы все предприятия работали, и у людей будет газ.

Мало того, что газ на Херсонщине теперь из России, так за него теперь придется и платить в 5 раз меньше, чем ранее за украинский. А еще и электроэнергию Херсонская область уже получает с территории полуострова Крым.

И как, скажите, теперь на это смотреть жителям Николаева и Одессы?

АРЕСТОВИЧ ПООБЕЩАЛ МОБИЛИЗАЦИЮ ВСЕХ СТУДЕНТОВ

Советник Офиса президента, известный манипулятор и навешиватель украинской "лапши на уши" Алексей Арестович "порадовал" студентов Незалежной сообщением о том, что им, по всей видимости, придется быть призванными в ряды ВСУ по мобилизации.

- Если будет не хватать людей для обороны, то будет мобилизация. Еще раз. У нас мобилизационный резерв составляет 5,5 миллиона человек, - заявил Арестович. - Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие. Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбонне либо в Оксфорде?

И даже здесь Алексей-"Люся" не смог не соврать. Поскольку в рамках частичной мобилизации в России призовут на данном этапе в армию не более 300 тысяч человек.

"ЗДЕСЬ ПОЛЬША, А НЕ УКРОПОЛЬ"

В Варшаве прошла первая официальная акция под девизом "Стоп украинизации Польши!". Ее организовал депутат парламента Польши Гжегож Браун – единственный политик страны, открыто выступавший с самого начала против безоговорочной поддержки Украины.

О том, что не устраивает поляков в нынешней проукраинской политике Варшавы, лучше всего говорят плакаты и лозунги, с которыми участники акции вышли на свою демонстрацию. "Президент, вы уже получили орден Бандеры?", "Здесь Польша, а не Укрополь", "Стоп массовой иммиграции", "Работа в Польше для поляков", "Будет палка для бандеровского рыла!"

Вслед за Варшавой марши "Стоп украинизации Польши!" обещаны и в других крупных польских городах.

Примечательно, что практически в ответ на акцию протеста поляков украинские беженцы в Кракове ответили своим протестом. Будучи заселенными в Кракове до сентября в специально выстроенные для многодетных семей дома, украинцы, когда от них потребовали освободить квартиры, выломали всю сантехнику, вплоть до ванн и унитазов, сломали холодильники и другое кухонное оборудование и выбросили все это с балконов.

И, конечно же, в традициях "украинского лыцарства" вымазали стены квартир, в которых жили, собственным дерьмом.

Как выразился Сергей Лавров на пресс-конференции в ГА ООН в том смысле, что под лозунги "Украина – це Европа" на самом деле оказалось, что "Европа – це Украина".

УКРАИНЕ ДАДУТ ЕЩЕ ТАНКОВ. НО СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

В Белом доме заявили, что поддержат просьбы Киева о предоставлении ему дополнительной помощи в виде танков. Но только советского производства и из арсеналов стран, вошедших в НАТО после развала СССР. То есть речи о поставках современных танков западного производства на Украину, чего добивается Зеленский, пока не идет. А запасы основных боевых танков Т-72 в этих арсеналах уже иссякли. И речь, похоже, идет о более ранних моделях. Так, на днях издание Military Watch написало, что Украина получит вскоре танки M-55S из Словении, которые были построены на базе советских Т-55А.

Кстати, канцлер ФРГ Олаф Шольц на днях вновь подтвердил отказ поставлять Украине немецкие "Леопарды-2". Наверное, он все-таки обиделся на украинского посла Мельника за то, что тот обозвал его "ливерной колбасой".

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Группа мужчин и женщин из числа украинских военнопленных, содержащихся в СИЗО Еленовки попросила включить их добровольцами в состав казачьего батальона ДНР имени Богдана Хмельницкого, чтобы воевать против Киева, а около 300 из них приняли участие в референдуме по вопросу вхождения ДНР в состав РФ.

- Ленин, гуд бай! Свершилось! – такими словами в своем аккаунте мэр Славянска Вадим Лях сопроводил новость о том, что демонтированный городской памятник Ленину был продан за 747 446 гривен.

- Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили объявила, что с понедельника Грузия планирует закрыть границу с РФ для мужчин призывного возраста (от 18 до 55 лет).

- Члены районного комитета округа Вальдек-Франкенберг (ФРГ) подавляющим большинством голосов высказались за то, чтобы освободить от обязанностей главу коммунальной энергокомпании Северного Гессена Energie Waldeck-Frankenberg Штефана Шаллера, который принял участие в референдуме на территории Запорожской области в качестве наблюдателя.

- Американское издание WSJ пишет, что в США всё больше устают от украинского кризиса, на фоне спада экономики и постоянного требования Зеленского, увеличивать помощь.

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