Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 сентября 2022 года: Кличко заявил об ошибках Киева, а Зеленский стал самым влиятельным евреем

Виталий Кличко заявил, что украинские власти сделали много ошибок Фото: REUTERS

КИЕВ НАДЕЛАЛ ОШИБОК

Сэр Киева экс-боксер и златоуст, которому завидовал бы сам Цицерон, Виталий Кличко заявил, что украинские власти сделали много ошибок. Но это не те ошибки, которые бы могли назвать мы с вами, вроде невыполнения Минских соглашений, наращивание агрессии против ЛДНР и т.д.

- Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления, - заявил Кличко-старший и пояснил, что "сейчас не время о них говорить", однако после "настанет время поговорить обо всех них".

Почему бы и нет. Например, тихим вечером у камина в своем доме где-нибудь в Гамбурге или другом городе Германии, гражданином которой мэр Киева Виталий Кличко давно является.

САМЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ В МИРЕ ЕВРЕЙ

The Jerusalem Post составил рейтинг самых влиятельных евреев мира. Им, по версии издания, стал совсем даже и не президент Израиля Яир Лапид, который остановился на втором месте. И не премьер-министр Франции Элизабет Борн, довольствовавшаяся третьим местом в этом рейтинге. Нет, самым-самым среди евреев стал президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский. А Государственный секретарь США Энтони Блинкен в этом рейтинге смог добиться только позорного 8-го места. Совсем, как иноагент в России, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который на недавнем турнире шахматистов в США из 9-ти мест смог занять только девятое.

При этом, более всего Зеленский в мире прославился совершенно откровенным попрошайничеством. Евреи, что там с вами случилось?

В ПОЛЬШЕ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ ФАЛЬШИВЫЙ УГОЛЬ

Новая форма мошенничества появилась в Польше на фоне нарастающего энергетического кризиса. Мошенники стали торговать фальшивым углем. Схема проста – после заказа в интернете и оплаты покупки хозяевам доставляют товар, как это произошло с одной женщиной. Которая не могла нарадоваться, что ей все привезли и выгрузили, куда она показала, но радовалась лишь до тех пор, пока не прошли первые осенние дожди. Которые смыли краску с "угля", оказавшегося обычными камнями.

Польские газеты пишут, что произошло уже несколько аналогичных случаев. А некоторые допускают, что мошенники – вовсе и не поляки даже, а соседи из некой страны, расположенной по соседству с Польшей. И вовсе и не на западе, как некоторые могли бы подумать.

В РОССИЙСКОМ ХЕРСОНЕ РОССИЙСКИЙ ГАЗ

Референдум в Херсонской области, в исходе которого никто не сомневается, еще далек от завершения, а область уже вкушает первые плоды от смены "гражданства". Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что Херсонская область перешла на газоснабжение из России и не зависит более от газовой системы Украины.

- То количество газа, которое нам нужно на всю область, чтобы обеспечить работу котельных и бытовой сектор, мы будем получать теперь уже из России. Как ни старалась Украина, но нам теперь не нужен их газ, у нас теперь есть российский, - заявил Сальдо журналистам и пообещал. - Объемы достаточные, чтобы все предприятия работали, и у людей будет газ.

Мало того, что газ на Херсонщине теперь из России, так за него теперь придется и платить в 5 раз меньше, чем ранее за украинский. А еще и электроэнергию Херсонская область уже получает с территории полуострова Крым.

И как, скажите, теперь на это смотреть жителям Николаева и Одессы?

АРЕСТОВИЧ ПООБЕЩАЛ МОБИЛИЗАЦИЮ ВСЕХ СТУДЕНТОВ

Советник Офиса президента, известный манипулятор и навешиватель украинской "лапши на уши" Алексей Арестович "порадовал" студентов Незалежной сообщением о том, что им, по всей видимости, придется быть призванными в ряды ВСУ по мобилизации.

- Если будет не хватать людей для обороны, то будет мобилизация. Еще раз. У нас мобилизационный резерв составляет 5,5 миллиона человек, - заявил Арестович. - Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие. Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбонне либо в Оксфорде?

И даже здесь Алексей-"Люся" не смог не соврать. Поскольку в рамках частичной мобилизации в России призовут на данном этапе в армию не более 300 тысяч человек.

"ЗДЕСЬ ПОЛЬША, А НЕ УКРОПОЛЬ"

В Варшаве прошла первая официальная акция под девизом "Стоп украинизации Польши!". Ее организовал депутат парламента Польши Гжегож Браун – единственный политик страны, открыто выступавший с самого начала против безоговорочной поддержки Украины.

О том, что не устраивает поляков в нынешней проукраинской политике Варшавы, лучше всего говорят плакаты и лозунги, с которыми участники акции вышли на свою демонстрацию. "Президент, вы уже получили орден Бандеры?", "Здесь Польша, а не Укрополь", "Стоп массовой иммиграции", "Работа в Польше для поляков", "Будет палка для бандеровского рыла!"

Вслед за Варшавой марши "Стоп украинизации Польши!" обещаны и в других крупных польских городах.

Примечательно, что практически в ответ на акцию протеста поляков украинские беженцы в Кракове ответили своим протестом. Будучи заселенными в Кракове до сентября в специально выстроенные для многодетных семей дома, украинцы, когда от них потребовали освободить квартиры, выломали всю сантехнику, вплоть до ванн и унитазов, сломали холодильники и другое кухонное оборудование и выбросили все это с балконов.

И, конечно же, в традициях "украинского лыцарства" вымазали стены квартир, в которых жили, собственным дерьмом.

Как выразился Сергей Лавров на пресс-конференции в ГА ООН в том смысле, что под лозунги "Украина – це Европа" на самом деле оказалось, что "Европа – це Украина".

УКРАИНЕ ДАДУТ ЕЩЕ ТАНКОВ. НО СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

В Белом доме заявили, что поддержат просьбы Киева о предоставлении ему дополнительной помощи в виде танков. Но только советского производства и из арсеналов стран, вошедших в НАТО после развала СССР. То есть речи о поставках современных танков западного производства на Украину, чего добивается Зеленский, пока не идет. А запасы основных боевых танков Т-72 в этих арсеналах уже иссякли. И речь, похоже, идет о более ранних моделях. Так, на днях издание Military Watch написало, что Украина получит вскоре танки M-55S из Словении, которые были построены на базе советских Т-55А.

Кстати, канцлер ФРГ Олаф Шольц на днях вновь подтвердил отказ поставлять Украине немецкие "Леопарды-2". Наверное, он все-таки обиделся на украинского посла Мельника за то, что тот обозвал его "ливерной колбасой".

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Группа мужчин и женщин из числа украинских военнопленных, содержащихся в СИЗО Еленовки попросила включить их добровольцами в состав казачьего батальона ДНР имени Богдана Хмельницкого, чтобы воевать против Киева, а около 300 из них приняли участие в референдуме по вопросу вхождения ДНР в состав РФ.

- Ленин, гуд бай! Свершилось! – такими словами в своем аккаунте мэр Славянска Вадим Лях сопроводил новость о том, что демонтированный городской памятник Ленину был продан за 747 446 гривен.

- Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили объявила, что с понедельника Грузия планирует закрыть границу с РФ для мужчин призывного возраста (от 18 до 55 лет).

- Члены районного комитета округа Вальдек-Франкенберг (ФРГ) подавляющим большинством голосов высказались за то, чтобы освободить от обязанностей главу коммунальной энергокомпании Северного Гессена Energie Waldeck-Frankenberg Штефана Шаллера, который принял участие в референдуме на территории Запорожской области в качестве наблюдателя.

- Американское издание WSJ пишет, что в США всё больше устают от украинского кризиса, на фоне спада экономики и постоянного требования Зеленского, увеличивать помощь.