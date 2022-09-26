Борис Джонсон продолжает веселить британцев

Как бы Джонсон не старался, но он так и останется самым нелепым политиком Британии Фото: REUTERS

Так уж получилось, что Борис Джонсон за время своей работы на посту премьер-министра Великобритании с 2019 по 2022 годы стал одним из самых узнаваемых политиков в мире. Ведь практически каждое свое выступление он превращал в спектакль.

Однажды, общаясь с ведущими представителями национального профсоюза промышленников, Борис Джонсон произнес бессвязную речь, в которой восторгался мультяшной Свинкой Пеппой.

- Кто был в парке «Мир свинки Пеппы»? Поднимите руки! – призвал тогда еще премьер. - Это, знаете, очень даже мое место. В мире Пеппы - безопасные улицы, дисциплина в школе и красивые остановки общественного транспорта.

За это высказывание Джонсона не раскритиковал только ленивый: политики, депутаты-консерваторы и журналисты – никто не понял, что именно хотел сказать политик. А пользователи соцсетей стали выкладывать в Сеть мемы с политиком и героиней мультфильма.

Даже серьезное, казалось бы, решение Борис Джонсона об уходе с поста премьер-министра тут же обросло шутками и мемами. В Интернете стала популярен видеоролик с котом Ларри, живущим в официальной премьерской резиденции.

«Ты попросил его уйти в отставку?» - спрашивали четвероного британцы. На что Ларри отвечал: «Мяу».

Но бывшего премьер-министра нисколько не смущали шутки из Интернета. Борис Джонсон был лицом английской политики, за которым охотились журналисты. Папарацци не только делали смешные кадры, но и записывали каждое его слово.

Смена премьерского кресла на парламентское ничего не изменила, и недавно Борис Джонсон, выступая перед Палатой общин с речью в поддержку Украины, оговорился и поблагодарил вместо Владимира Зеленского Владимира Путина.

«Спасибо также вдохновляющему руководству Владимира Путина… вдохновляющему руководству Владимира Зеленского, простите меня», - произнес Джонсон. В соцсетях тут же отметили, что наконец-то Борис Джонсон сказал правду.

Как бы Джонсон не старался, но он так и останется самым нелепым политиком Британии.