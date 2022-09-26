Лиз Трасс угодила в финансовый скандал

Отдельной строкой в запросе значится сумма в 1841 фунт стерлингов, потраченная лично Лиз Трасс в магазине футбольного клуба Norwich City Фото: REUTERS

Теневой генпрокурор Британии Эмили Торнбери направила в Министерство иностранных дел королевства письмо с требованием объяснить рост трат ведомства во время нахождения у его руля нынешнего премьер-министра Лиз Трасс.

По данным офиса Торнбери, расходы британского МИД с сентября 2021 года по июль 2022 года выросли на 45%.

В частности, теневой генпрокурор попросила разъяснить затраты на салоны красоты, отели и перелеты сотрудников министерства бизнес-классом по личным нуждам.

Кроме того, в числе вопросов генпрокурора значатся затраты на роскошные рестораны и предметы домашнего декора премиум-класса, такие как мебель, обои и ткани.

Отдельной строкой в запросе значится сумма в 1841 фунт стерлингов, потраченная лично Лиз Трасс в магазине футбольного клуба Norwich City, а также просьба объяснить расход бюджетных средств в размере 10 тысяч фунтов стерлингов на покупки в элитном лондонском универмаге Fortnum & Mason.

Британское издание The Guardian сообщило, что руководство внешнеполитического ведомства страны отказалось давать какие-либо объяснения по поводу трат своих сотрудников.