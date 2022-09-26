Никакой толерантности: С американского телеканала уволили ведущего прогноза погоды, узнав о его хобби

В NY1 сочли, что Адам, будучи сотрудником телеканала, не имеет права на откровенные съемки

Руководство американского кабельного новостного канала Spectrum News NY1 приняло решение уволить с должности метеоролога Эрика Адама.

Причиной увольнения послужил тот факт, что Эрик, открытый гей, тайно появлялся на сайтах для взрослых в качестве порномодели.

В NY1 сочли, что Адам, будучи сотрудником телеканала, не имеет права на откровенные съемки. Пусть даже и в свободное от работы время.

– Это было на 100 % по обоюдному согласию с обеих сторон. Мне за это не платили, но с моей стороны было абсурдно думать, что я могу сохранить это в тайне, – пояснил компрометирующие видео бывший метеоролог.

Вскоре после того, как скриншоты видеочата с обнаженным мужчиной попали к его руководству, Адама отстранили от работы, а затем и вовсе уволили.

Кто сделал злополучные скрины, Адам не знает. Он даже пытался найти злоумышленника, который отправил файлы его матери и работодателю, но тщетно.

Так или иначе, но своей главной цели недруг Адама достиг – его карьера отправилась под откос.

– Позвольте мне кое-что прояснить: я не извиняюсь за то, что являюсь открытым геем или за секс-позитивность, – заявил Адам в беседе с журналистами.

А еще он обиделся на руководство, которое оценило его по нескольким непристойным снимкам, а не по «тысячам часов, проведенных на телевидении».