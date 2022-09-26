Песков сообщил, что Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе Ижевска

Президент Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт Фото: REUTERS

В понедельник, 26 сентября, официальный представитель Кремля начал брифинг для российских и иностранных журналистов с такого сообщения:

… - Трагические новости из Ижевска.

Президент Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт.

Его совершил человек, который, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке.

Президент Путин уже провел телефонные разговоры с руководителем региона Бречаловым, вице-премьером Голиковой и с министром здравоохранения Мурашко, с министром образования Кравцовым, который сейчас уже вылетел туда, в Ижевск.

Даны все необходимые поручения, отправлены самолеты МЧС в Ижевск с группами врачей, с психологами, с нейрохирургами, с другими специалистами.

Будут решаться все необходимые социальные вопросы.

Еще раз повторяю, президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих близких, своих детей в этой трагедии. И желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного террористического акта.