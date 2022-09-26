Путин назначил нового президента РАН

Новый глава Российской академии наук Геннадий Красников Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Указ о назначении нового президента Российской академии наук опубликовали на сайте Кремля:

«Утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом РАН сроком на пять лет», - говорится в документе. Указ вступает в силу со вторника, 27 сентября.

Российский лидер утверждает кандидатуру главного академика, но выбирают ее на тайном голосовании сами члены РАН. Выборы среди ученых прошли 20 сентября.

НАША СПРАВКА

Ученый в области микро- и наноэлектроники Геннадий Красников родился в 1958-м году в Тамбове.

В 1981-м году он закончил физико-технический факультет Московского института электронной техники.

С 2008 года - академик, с 2017-го – член президиума РАН.

Красников возглавляет кафедру «Субмикронная технология СБИС (сверхбольшие интегральные схемы)" в МИЭТ и кафедру микро- и наноэлектроники в МФТИ.

Новый президент РАН – ученый с мировым именем в области полупроводников. У него больше 400 научных работ и 40 патентов. Геннадий Яковлевич в 2014-м получил госпремию в области науки и технологий, в 1999, 2009 и 2019-м он получал премии правительства. Отмечен медалью ЮНЕСКО «за развитие нанонауки».

Уже бывший президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов и покинул пост главного академика спустя единственный пятилетний срок.