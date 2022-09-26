Зеленский платит по 1000 долларов за жизнь русского офицера

В четверг с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик Фото: Минобороны РФ

20 лет назад моджахеды сулили жителям Чеченской республики 30 баранов за младшего офицера российского офицера, и 50 баранов за старшего. В доллары вайнахи уже тогда не верили, уж слишком часто им подсовывали поддельные купюры из Грузии.

Сегодня Зеленский платит все теми же долларами за пленных российских военнослужащих. Об этом стало известно со слов наших бойцов, что удалось обменять.

После украинского плена наших бойцов будут восстанавливать в госпитале. Фото: Минобороны РФ

Об этом рассказал сержант Евгений Авдиенко, что несколько месяцев провел в плену.

«Нацисты, не ВСУшники, а нацисты, они получают деньги за наших военнопленных. За сержантский состав около 300 долларов, за офицерский состав до 1000. Соответственно если я им представился сержантом, я их обманываю, ну и они хотели в этом убедиться. Они мне не верили. И тут же мне в голову прилетел удар ботинка, прям подошвой, я почувствовал левую часть головы, меня начали пинать и душить. Из-за сильного удара у меня шея не держала голову. Я все время сидел в положении голова вниз», - рассказал Евгений.

Пленных вернули в результате сложных переговоров Фото: Минобороны РФ

Напомним, в результате сложного переговорного процесса по обмену, в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность.

«Их пытались сломать и заставить поверить, что домой не вернется никто. В плену их убеждали, что Россия от них отказалась и обменивать их не собирается. Нашим военнослужащим пришлось пережить пытки и допросы. Их использовали как пропагандистские плакаты. Приходили журналисты и блогеры, а рядом стояли те, кто над ними издевался и заставляли говорить то, что нужно на камеры, потом специалисты ЦИПСо использовали эти съемки, чтобы оклеветать и унизить российскую армию.

Пленных бойцов пытались сломать и заставить поверить, что домой не вернется никто. Фото: Минобороны РФ

После труднейших переговоров их удалось обменять. Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. С ними каждый день работают психологи, которые помогут преодолеть последствия морального давления и восстановить боевой дух», - прокомментировал кадры официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Для меня самое главное, что нас не забыли. Что Россия нас поменяла, состоялся самое главное обмен. И мы все, кто там находился, попали к себе домой, на территорию России», - заявил лейтенант Илья Юн.

Дома пленных ждали семьи Фото: Минобороны РФ

В Минобороны подчеркнули, что несмотря на пытки, которым подвергались военнослужащие в украинском плену, многие из них стремятся вернуться не только в строй, но и в зону проведения специальной военной операции. Эту возможность для каждого отдельно рассмотрит военно-врачебная комиссия сразу после прохождения бойцами необходимого курса лечения и реабилитации.

Среди военнослужащих, из тех, кто вернулся домой, 8 офицеров 4 прапорщика, 40 рядовых и сержантов, 3 бойцов из народной милиции Донецка и Луганска.

Фото: Минобороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимир Степанов врач-травматолог военно-медицинского многофункционального центра МО РФ: «В большинстве своем у военнослужащих, что побывали в плену на Украине мы фиксируем переломы длинных трубчатых костей, множественные осколочные ранения мягких тканей. Всех поставим на ноги. Кому необходимо проведем необходимые вмешательства».