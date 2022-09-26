Ecumene 2022: Открыта регистрация на одно из важнейших событий года в области ESG

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В программе Форума выступят свыше 120 спикеров из 23 стран, среди которых. Планируется обсуждение вопросов климатической повестки и других тем, связанных с устойчивым развитием:

- роль финансовых технологий в решении ESG проблем,

- настоящее и будущее экономики биоразнообразия,

- гендерная проблематика как драйвер повестки устойчивого развития,

- дальнейшие шаги энергетических корпораций по «озеленению» своей генерации.

Ведущие мировые эксперты, послы иностранных государств и ключевые представители бизнеса, научного, экспертного и гражданского общества России – это далеко не весь перечень участников форума «Ecumene 2022». В числе спикеров президент Российской академии наук Геннадий Красников, Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, директор Департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына, председатель Наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, заместитель Председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко, а также представители российских и мировых общественных организаций и крупнейшего российского бизнеса.

Генеральным партнёром выступает Газпромбанк. Конгресс также проходит при поддержке ООН, WWF, ВООП и других крупных российских и международных организаций.

Ключевая миссия форума - продвижение позиции России в рамках глобальной повестки устойчивого развития, формирование новых тенденций на период с 2030 по 2050 годы, реализация программы ООН «Общая повестка», а также объединение всех участников современной финансовой системы с целью обсуждения роли ответственного финансирования в достижении Целей устойчивого развития ООН до 2030 года и решения задач, установленных Парижским соглашением по климату.